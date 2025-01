Maha Kumbh Stampede Atualizações ao vivo: Stampede em Maha Kumbh Mela em Prayagraj, Coincidências temidas

Várias vítimas foram temidas depois que uma situação de “debandada” eclodiu em Sangam na quarta -feira (29 de janeiro de 2025) no meio do atual Maha Kumbh, uma vez que um grande número de peregrinos apareceu para um banho sagrado em Mauni Amavasya, disseram que as autoridades.

O oficial de serviço especial do Mela Akanksha Rana disse: “Algumas pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas depois que uma barreira foi quebrada no Sangam. Ainda temos que ter a contagem exata dos feridos.

A Snan Amrit em Mauni Amavasya é o ritual mais significativo de Maha Kumbh e deve atrair cerca de 10 peregrinos de milhões de rúpias.

Leia a história completa aqui