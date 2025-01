Maha Kumbh Stampede: CM Revanth diz que o governo de Telangana está pronto para estender a assistência necessária

O primeiro -ministro de Telangana, A. Revanth Reddy, reagiu com surpresa às notícias do Sangam Stampede no meio do atual Maha Kumbh Mela em Prayagraj. O primeiro -ministro disse que o governo de Telangana está pronto para estender a assistência necessária.

Ele estendeu condolências aos membros da família de pessoas que perderam a vida. O ministro principal pediu aos governos do Centro e Uttar Pradesh que viessem o resgate das famílias já feridas.

O ministro da Saúde, Damodar Raja Narasimha, também expressou uma profunda tristeza pela debandada no Kumbh Mela que resultou em baixas. Ele pediu ao governo de Uttar Pradesh que tomasse medidas para impedir que esses incidentes recorram.