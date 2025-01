Maher critica resposta a incêndio florestal em Los Angeles e ‘acordou’

O comediante Bill Maher criticou a resposta do governo aos incêndios de Los Angeles e culpou parcialmente o “despertar” pelo desastre natural na região, dizendo que o papel do governo é proteger os seus residentes do “crime, violência, roubo e incêndio”.

“Acordar é o principal motivo dos incêndios agora? Claro que não”, disse ele durante seu monólogo de sexta à noite em “Real Time with Bill Maher”.

“Mas também não é errado associar alguns dos erros não forçados que o nosso governo cometeu com coisas que as regras vêem como marcas de uma política superprogressista, prioridades orçamentais questionáveis, impostos elevados que não acrescentam nada, tornando tudo política de identidade, virtude sinalizar no exterior, em vez de lidar com os detalhes básicos em casa”, continuou Maher, referindo-se à visita da prefeita de Los Angeles, Karen Bass (D), a Gana.

Maher, no segmento, criticou a alíquota marginal de impostos da Califórnia e o financiamento do corpo de bombeiros do estado.

“Essa é a função do governo: proteger-nos do crime, da violência, do roubo e dos incêndios. “Não estou dizendo que o Alabama teria se saído melhor com os incêndios combatendo-os com orações na escola, mas olhe-me nos olhos e diga-me que qualquer um poderia ter feito pior”, disse Maher na sexta-feira. “O fogo simplesmente nos acertou em cheio, algo que os Neandertais lutaram até empatar.”

Maher, juntamente com outros legisladores de todo o país, criticou a liderança e a resposta do estado, especialmente o governador Gavin Newsom (D) e Bass. Os incêndios queimaram centenas de milhares de hectares de terra e delicado pelo menos 27 pessoas.

“Talvez não possamos fazer muito em relação ao clima, mas precisamos de um plano melhor para apagar uma cidade em chamas do que esperar que chova”, disse o comediante.

Maher, que criticou os democratas durante e após as eleições presidenciais de 2024, disse que o país se tornou tão partidário que “mesmo quando há um desastre de qualquer tipo, muitas pessoas optam por defender a sua própria equipa, mesmo diante da morte”.

“Muitos democratas neste estado de partido único se saíram bem esta semana ao não culpar os políticos. “Você não pode fazer nada com o vento”, o que é exatamente uma meia verdade. A parte do vento. Sim. O fogo é uma luta difícil aqui e, sim, o aquecimento global torna tudo ainda pior”, disse ele. “Mas isso está em grande parte fora do nosso controle. O que vamos fazer? Aprovar uma medida eleitoral para garantir que os chineses parem de queimar carvão?

