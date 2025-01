Maher culpa os democratas pela popularidade de Trump: “Agora tudo bem”

O comediante Bill Maher disse que os democratas são os culpados pelo status “legal” do presidente Trump após sua primeira semana inteira no cargo.

“Esse mal é fodido pelos democratas: Trump é ótimo agora”, disse Maher durante um episódio na sexta -feira por “Real Time With Bill Maher”, de Max.

“Não é apenas o tipo mais poderoso do mundo e foi simplesmente feito como o mais rico, na verdade é algo (ótimo) aos 78 anos!”

O comediante citou rappers e atletas que expressaram carinho pelo presidente.

As estrelas do hip-hop Nelly, Rick Ross e Snoop Dogg agiram significativamente nos eventos de abertura de Trump, assim como as pessoas da aldeia.

Os democratas têm trabalhado para combater a popularidade de Trump com a verificação de fatos e atentados da mídia; No entanto, o estrategista James Carville sugeriu que as pessoas simplesmente permitissem que o líder “se acerte”.

“Simplesmente diga tudo o que isso significa. Ele simplesmente seguirá em frente ”, disse Carville em entrevista na sexta -feira com a MSNBC.

“E o que temos que aprender como democratas é simplesmente se deixar bater”.

Trump assinou várias ordens executivas controversas durante sua primeira semana no cargo, incluindo aqueles que questionam os cidadãos de nascimento para os filhos de imigrantes ilegais.

Os democratas rejeitaram as medidas recentes nos tribunais e por meio de conferências de imprensa, prometendo proteger os membros da comunidade local.

