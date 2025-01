Maher sobre o segundo mandato de Trump: “Não vou odiar nada de antemão”

O comediante Bill Maher declarou, com a segunda administração Trump prestes a entrar na Casa Branca no final deste mês, que não “odiará nada de antemão” e disse numa entrevista que “esperará pelo melhor”. Mas se algo “sério” acontecer, ele discutirá no ar.

“Não vou perseguir todos os coelhos pela toca como fiz durante o primeiro mandato”, disse Maher durante sua aparição na sexta-feira no programa “The Lead” da CNN sobre o presidente eleito Trump.

“Ele é um cara excêntrico que fala muitas coisas excêntricas e não vou odiar nada de antemão. Só vou torcer pelo melhor e então, quando algo sério acontecer, comentarei”, disse ele ao apresentador da CNN, Jake Tapper.

Maher, um crítico ferrenho de Trump, já havia dito que as coisas poderiam piorar para os eleitores se o candidato republicano triunfasse nas eleições presidenciais de 2024. O comediante previu que perderia para o vice-presidente Harris em novembro do ano passado. Trump acabou vencendo e varrendo os sete estados em disputa.

Após a eleição, ele criticou os democratas e disse que o partido perdeu ambas as câmaras do Congresso e a Casa Branca, em parte devido à sua “agenda agressivamente contraintuitiva”.

Maher disse na sexta-feira que fará um monólogo todas as semanas durante seu programa da HBO “Real Time”, discutindo as ideias recentes de Trump, incluindo negociações sobre a compra da Groenlândia e tornar o Canadá o 51º estado do país.

“Isso é perfeito para a comédia, mas não vou levar isso a sério”, disse ele à CNN.

Maher também redobrou suas afirmações anteriores de que o presidente Biden é muito velho para servir como comandante-chefe e que precisava sair antes da corrida presidencial de 2024 para permitir uma Convenção Nacional Democrata aberta.

“Senti que tinha o direito de defender esse argumento porque durante muitos anos fui a única pessoa na televisão que criticou consistentemente a discriminação etária. “Há anos que venho dizendo que o preconceito de idade é o último preconceito permitido que podemos ter neste país”, disse Maher na sexta-feira.

“Você sempre pode fazer piadas sobre a idade, sempre pode criticar as pessoas por serem muito velhas e, como eu disse, foi caso a caso. “Algumas pessoas aos 70 anos agem como se tivessem 100 anos e outras como se tivessem 40 anos”, acrescentou. “Mas este foi um caso, bem, em que Biden era muito velho.”

