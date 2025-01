Mahesh Kumar Goud acusa o BJP de minar os direitos tribais, favorecendo interesses corporativos

HYDERABAD

O presidente do Comitê do Congresso de Telangana Pradesh (TPCC), Mahesh Kumar Goud, acusou o governo do BJP no Centro de atropelar os direitos dos tribais e priorizar os interesses corporativos em detrimento do bem-estar das comunidades indígenas. Acrescentou que o Congresso, sob a liderança de Rahul Gandhi, continuará a lutar pela protecção dos direitos tribais, das terras florestais e de outros recursos.

Um campo de treinamento Adivasi organizado em Nagarjunasagar, no distrito de Nalgonda, no domingo, contou com a participação de líderes seniores do Congresso, incluindo o secretário geral responsável da AICC, Deepa Dasmunshi, o organizador da AICC para SC, ST, OBC e minorias, Koppula Raju, e o ex-ministro K. Jana Reddy. .

Dirigindo-se à reunião, o Sr. Goud reiterou o compromisso inabalável do Partido do Congresso com os direitos tribais sobre os recursos naturais, incluindo água, florestas e terras. Ele destacou a defesa consistente dos direitos tribais por parte de Rahul Gandhi e mencionou o seu Bharat Jodo Yatra como uma iniciativa importante para compreender e abordar as queixas das comunidades marginalizadas.

Ele lembrou ainda os esforços do Partido do Congresso para promulgar a Lei dos Direitos Florestais e o seu compromisso contínuo com o bem-estar tribal. Ele instou as tribos a priorizarem a educação e a se unirem pelos seus direitos legais. “O governo do Congresso em Telangana cumprirá as promessas restantes e continuará trabalhando para a elevação das comunidades tribais”, garantiu.

O chefe do TPCC também elogiou Sagar como um local apropriado para o campo de treinamento, descrevendo-o como a “morada de Buda” e um símbolo de iluminação. Ele apelou aos trabalhadores do Congresso para agirem como soldados para realizar o sonho de Rahul Gandhi se tornar primeiro-ministro.

A reunião contou com a presença de presidentes do Comitê do Congresso Distrital (DCC), parlamentares, MLAs, MLCs, presidentes de corporações municipais e líderes partidários seniores.