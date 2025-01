Mais 87 famílias se mudaram da vila de Badhal de Rajouri, uma doença não foi relatada nos últimos 5 dias: funcionários

Oitenta e sete famílias na vila de Badhal, em Rajouri, onde 17 pessoas mataram doenças misteriosas nos últimos dois meses, foram transferidas para instalações improvisadas na sede do distrito, disseram as autoridades na quarta -feira.

“Para mitigar a situação e evitar, 87 famílias que incluem 364 pessoas foram transferidas da vila de Badhal para Rajouri. Atualmente, essas famílias estão na faculdade do governo, na escola secundária do governo e na faculdade de medicina do governo, Rajouri, e estão sob observação ”, disse um porta -voz do governo.

O funcionário disse que “acordos integrais” foram estabelecidos para garantir o conforto e a segurança das famílias afetadas.

Segundo as autoridades, a vila afetada estava mostrando sinais de mitigação encorajadores. “Um novo caso de doença entre os moradores de Badhal Village não é relatado desde 24 de janeiro”, disse o funcionário.

Os dezessete locais morreram e 31 estão doentes na cidade desde 7 de dezembro de 2024.

As famílias estavam recebendo comida, água, comida para bebês, itens sanitários, medicamentos, roupas e outras necessidades diárias e estavam sob monitoramento próximo de médicos e administração distrital, disse o funcionário.

Uma equipe médica no site, que inclui três médicos e seis paramédicos, estava em serviço ao longo do dia. As ambulâncias de cuidados intensivos estavam estacionados nos lugares, acrescentou.

“As refeições são preparadas em cozinhas sob vigilância de CCTV, com amostras de alimentos enviadas para testes no Laboratório de Testes de Alimentos da NFL Ghaziabad e Patoli, Jammu”, disse o funcionário.

Os trabalhadores de Anganwadi e os oficiais do Projeto de Desenvolvimento (CDPOs) também foram implantados para servir crianças menores de seis anos. Os acordos de educação temporária para crianças em idade escolar de famílias afetadas foram estabelecidas.

“Professores de artesanato e instrutores de ITI estão fornecendo treinamento para pessoas em alfaiataria e outros negócios. As máquinas de costura foram fornecidas pelo departamento de bem -estar social ”, disse o funcionário.

Para garantir a segurança das 808 casas restantes (3.700 indivíduos) em Badhal, a vila foi dividida em 14 grupos que são monitorados por equipes multi -departamentais de 182 funcionários.

“Todas as lojas e estabelecimentos foram selados e a ração é fornecida sob supervisão estrita. As equipes estão alimentando 424 animais domésticos e 168 aves de aves que pertencem a famílias mudadas ”, disse o funcionário.

Ele disse que o diário de alimentos e amostragem consumível estava em andamento e 167 amostras de sangue, urina e swabs nasais coletados para realizar testes no GMC, Rajouri.

“Uma sala de controle foi estabelecida sob a supervisão do Comissário de Desenvolvimento Distrital adicional para coordenar os esforços, abordar consultas públicas e fornecer atualizações para evitar o pânico”, acrescentou. “

Anteriormente, o professor AK Bhatia, diretor da Faculdade de Medicina do Governo (GMC), Rajouri, disse que uma análise de nove pacientes que entraram em dezembro no hospital, entre os quais cinco sobreviveram “, mostrou que aqueles pacientes que foram tratados com atropina ele respondeu positivamente.

Várias agências de testes locais e nacionais descartaram qualquer disseminação de doenças até agora. A maioria dos pacientes, segundo funcionários, reclamou de febre alta, dor corporal, vômito e inconsciência.