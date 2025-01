Mais americanos presos na Venezuela testam a política externa de Trump

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tomará posse para um terceiro mandato na sexta-feira (10 de janeiro de 2025), enquanto centenas de opositores ao governo presos desde sua disputada reeleição no verão passado definham nas lotadas prisões do país.

Até 10 americanos compartilham uma cela com eles.

Um deles é David Estrella, de quem se teve notícias pela última vez em setembro, quando o nova-iorquino de 62 anos estava prestes a pegar um táxi da Colômbia para a Venezuela com uma bolsa de perfume, roupas e sapatos para dar aos amigos que fez. em uma viagem anterior.

“É como chorar por alguém na vida”, disse Margarita Estrella, sua ex-mulher e mãe de três de seus filhos, o mais novo dos quais acaba de completar 18 anos. “Não sabemos nada sobre onde ele está ou como está. “Não poder falar com ele, ouvir sua voz, então ele sabe tudo o que estamos tentando fazer por ele, isso torna tudo muito pior.”

As circunstâncias que rodearam a prisão de David Estrella e dos outros americanos não são bem conhecidas. A maioria não teve acesso a um advogado e teve apenas contacto limitado com familiares, que temem poder ser submetidos a tortura, como alegaram anteriores detidos americanos.

Nenhum foi declarado detido injustamente pelo Departamento de Estado, uma designação que daria mais atenção aos seus casos. Como os Estados Unidos têm presença diplomática na Venezuela, as suas famílias poderão enfrentar um longo processo para pressionar pela sua libertação.

As detenções dos americanos acrescentam outra complicação aos muitos desafios da Venezuela que aguardam o presidente eleito, Donald Trump, quando este regressar à Casa Branca, em 20 de janeiro.

Para altos cargos de política externa na sua administração, Trump recorreu a vários arquitectos da campanha de “pressão máxima” que empreendeu durante o seu primeiro mandato, quando tentou derrubar Maduro. Eles incluem o senador da Flórida Marco Rubio como secretário de Estado e Mauricio Claver-Carone, ex-assessor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, como enviado especial à América Latina.

Mas o fracasso dessas políticas é evidente e não está claro se Trump seguirá o mesmo caminho desta vez.

Por um lado, Maduro conta com o apoio das forças armadas, o árbitro tradicional das disputas na Venezuela. Os militares apoiaram Maduro mesmo quando os Estados Unidos e outros governos estrangeiros reconheceram o seu adversário, Edmundo González, como o vencedor da votação do ano passado. Além disso, as sanções petrolíferas paralisantes que Trump promoveu anteriormente fortaleceram inadvertidamente adversários dos EUA, como a China, a Rússia e o Irão, no sector estratégico da energia.

Entretanto, a promessa de campanha de Trump de deportações em massa depende da vontade de Maduro em aceitar de volta imigrantes dos Estados Unidos. Até agora, Maduro tem-se mostrado relutante em fazê-lo sem concessões de Washington.

“Aderir e adotar a mesma abordagem fracassada parece um erro”, disse Brian Fonseca, ex-especialista do Pentágono em América Latina que dirige um grupo de reflexão sobre segurança nacional na Universidade Internacional da Flórida.

Ele disse que seria mais sensato que Trump se envolvesse com Maduro de uma forma mais pragmática, semelhante à forma como os Estados Unidos lidam há muito tempo com a Arábia Saudita, onde os abusos dos direitos humanos também são uma grande preocupação.

“Os Estados Unidos devem adoptar uma abordagem realista que exija compromissos a curto prazo para ganhar influência a longo prazo onde possam promover os direitos humanos e a governação democrática”, disse Fonseca.

A equipe de transição de Trump não respondeu a um pedido de comentário sobre seus planos para a Venezuela.

Maduro parabenizou Trump após sua vitória em novembro e pediu um novo começo nas relações com os EUA. A companhia petrolífera estatal venezuelana contribuiu com US$ 500 mil para o comitê de posse de Trump em 2016 e contratou vários lobistas em uma campanha que acabou não conseguindo aproximar-se da Casa Branca.

Mas Trump não deu sinais de suavizar a sua postura dura.

“Eles os aceitarão de volta”, disse ele no mês passado, quando questionado se os venezuelanos poderiam ser deportados para um país sem relações diplomáticas com os Estados Unidos. “Se não o fizerem, serão tratados economicamente de forma muito dura.”

Os analistas não veem os prisioneiros americanos como um obstáculo intransponível à reconstrução dos laços, mas não têm ilusões sobre as intenções de Maduro ao atacar os americanos.

Em dezembro de 2023, a administração Biden trocou um aliado próximo de Maduro, que aguardava julgamento por acusações de corrupção em Miami, por 10 americanos presos na Venezuela. Na altura, a Casa Branca disse ter garantido o compromisso de que o governo de Maduro não prenderia mais americanos.

No entanto, as detenções desde então indicam que Maduro renegou esse compromisso.

As prisões enquadram-se num padrão preocupante de Maduro ter como alvo estrangeiros com passaportes de países em desacordo com Maduro, dizem os ativistas.

O Foro Penal, um grupo de assistência jurídica com sede em Caracas, contou 47 estrangeiros ou cidadãos com dupla nacionalidade de 13 países entre as quase 1.800 pessoas presas por razões políticas na Venezuela. Isso se compara a apenas 300 antes das eleições de julho.

Um deles é um guarda nacional argentino que foi preso quando ia visitar a família de sua esposa venezuelana. As autoridades acusaram-no de terrorismo e ligaram-no a cinco activistas da oposição que se refugiaram na residência do embaixador argentino durante 10 meses. Outros prisioneiros vêm do Equador, Espanha e República Checa.

Maduro está exagerando na prisão de estrangeiros, algo que relutou em fazer no passado. Na terça-feira, ele disse que mais dois americanos foram capturados como parte de um grupo de “mercenários” que também incluía homens da Colômbia e da Ucrânia.

“Tenho certeza de que nas próximas horas eles confessarão”, disse Maduro, acrescentando que os homens, cujos nomes não identificou, “vieram para realizar atividades terroristas contra a pátria”.

Antes desse anúncio, as autoridades venezuelanas forneceram os nomes de sete detidos americanos e grupos de direitos humanos identificaram mais um. O Departamento de Estado se recusou a fornecer números, alegando preocupações com privacidade e segurança.

“O regime de Maduro não notifica o governo dos EUA sobre a detenção de cidadãos norte-americanos, e o governo dos EUA não tem acesso a esses cidadãos”, disse um porta-voz do Departamento de Estado.

Um detido americano, Wilbert Castaneda, é um Navy SEAL. Sua mãe disse à Associated Press que ele estava de férias quando viajou para a Venezuela para visitar uma namorada.

O ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, anunciou a prisão de Estrella em setembro, alegando que Estrella fazia parte de uma conspiração liderada por Castaneda para assassinar Maduro. Os dois americanos nunca se conheceram, segundo suas famílias.

Estrella trabalhava como auditor em uma empresa farmacêutica na região de Nova York quando se mudou para o Equador, onde conheceu sua esposa décadas antes, durante a pandemia do coronavírus. O mesmo estilo de vida aventureiro o levou à Venezuela, para onde viajou pela primeira vez em 2023, conta sua ex-mulher.

“Você poderia falar com ele e alguns minutos depois o irmão dele ligaria para você”, disse Margarita Estrella. “Ele sempre falava sobre como estava ansioso para se aposentar e aproveitar o resto da vida.”