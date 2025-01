Mais chuva na Itália e mais dois tumultos estão a caminho

Perturbações vindas do oceano conseguem entrar no Mediterrâneo e chegar à Itália; não existem paredes de alta pressão no oeste para nos proteger das intempéries. Lorenzo Tedici, meteorologista do site ilmeteo.it, confirma que em breve surgirá uma nova perturbação do Atlântico, a partir do arquipélago dos Açores, onde normalmente se localiza uma forte alta. Estou quebrado com esse sistema chuva e neve são esperadas no norte: este fenómeno afectará a Ligúria, Piemonte, Vale de Aosta e Lombardia nas próximas horas com níveis de neve nos Alpes a rondar os 1100 metros; a partir da tarde esperamos também fenómenos no Nordeste, na Toscana, Úmbria e Lácio, no resto do país esperamos tempo seco, embora muitas vezes nublado.

Na quinta-feira, a perturbação deslocar-se-á para leste e trará novamente fenómenos para nordeste e entre Toscana, Úmbria e Lácio; o nível de neve sobe para 1400-1500 metros devido ao influxo desta massa de ar atlântica, muito húmida mas também mais amena. No sul e no Adriático, viveremos uma fase quase primavera-outono: são esperadas temperaturas bem acima dos 20 °C nas regiões do extremo sul.

Sexta-feira e sábado serão dois dias maioritariamente secos e ainda mais amenos, especialmente nas montanhas e no sul: Siracusa e grande parte da Sicília verão o termómetro subir para 24°C no final de Janeiro, no auge do inverno. Daqui a uma semana começam os Dias do Melro, que segundo a tradição popular são os mais frios do ano: com este calor invulgar, o Melro não se esconderá na lareira e permanecerá branco durante o resto do ano! Além disso, em qualquer dia ameno e sem congelamento do melro, a sabedoria popular prevê que o inverno pode durar muito tempo.

Em suma, viveremos os últimos 10 dias de Janeiro com condições outonais, mas quem sabe Fevereiro e Março não estarão reservados a surpresas brancas e geladas, um pouco como nos últimos anos.

Enquanto isso, prepare-se para a passagem de uma perturbação no Atlântico nas próximas 36 horas e outra frente molhada chegando novamente ao Norte e partes do Centro no domingo; então veremos se o inverno ártico excepcional que atinge os Estados Unidos mais cedo ou mais tarde decide chegar aqui a partir do próximo mês.

