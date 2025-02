Mais de 150 baleias de assassinato falsas presas em uma praia no estado da Tasmânia na Austrália

Nesta foto fornecida pelo Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Tasmânia, é visto o Killer False Strand, na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025, em uma praia remota perto do rio Arthur, no estado da Tasmânia, na ilha da Austrália. | Crédito da foto: AP

Mais de 150 baleias assassinas falsas estão presas em uma praia remota no estado da Tasmânia na Ilha da Austrália, disseram as autoridades na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025).

Especialistas marinhos, incluindo veterinários, estavam em cena perto do rio Arthur, na costa noroeste da Tasmânia, disse um comunicado do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

Das 157 baleias encalhadas, 136 pareciam estar vivas, de acordo com o comunicado.

A inacessibilidade da praia, as condições e os desafios do oceano para obter equipamentos especializados na área remota foi complicar uma resposta, de acordo com o comunicado,

As autoridades ainda não solicitaram ajuda pública para resgatar baleias, informou o departamento.

Jocelyn Flint, morador local de Arthur River, disse que seu filho descobriu as baleias presas por volta da meia -noite enquanto pescavam tubarões. Flint acreditava que as autoridades foram alertadas na terça -feira à tarde.

Ela disse que foi ao local nas horas das trevas da manhã e voltou depois do amanhecer, mas as baleias eram grandes demais para tentar refletá -las.

“A água estava emergindo e estava atingindo. Eles estão morrendo, caíram na areia “, disse Flint.” Eu acho que é tarde demais.

Leia também | A baleia mais raramente no mundo pode ter sido lavada na praia na Nova Zelândia

“Existem bebês. Em uma extremidade, existem muitos grandes. É triste ”, acrescentou.

Em 2022, 230 baleias -piloto ficaram mais ao sul na costa oeste do porto de Macquarie.

A maior cadeia de massa da história da Austrália ocorreu no mesmo porto em 2020, quando 470 baleias -piloto de comprimento prenderam nas barras de areia. A maioria das baleias retas morreu nas duas vezes.

As razões dos playings não estão claras. As razões podem incluir a desorientação causada por ruídos fortes, doenças, velhice, lesões, predadores que fogem e o clima grave.