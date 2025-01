Mais de 2,88 lakh residentes em Chennai recebem avisos sobre várias entradas em rolos eleitorais

A maioria dos moradores que receberam um aviso de autoridades eleitorais sobre várias entradas em rolos eleitorais nos distritos eleitorais da Assembléia de Chennai não responderam aos avisos que os informam de que seu nome foi registrado em mais de um local.

Muitos moradores reclamaram que receberam avisos, mesmo que seus nomes não tenham sido registrados em vários locais. A moradora de Velachery, v.kamakshi, disse que recebeu um aviso sobre várias entradas que mostram detalhes de vários outros eleitores em outros distritos. “Expliquei aos funcionários que não me registrei em outras áreas. Eu informei que as informações geradas pelo sistema estavam incorretas ”, afirmou.

O morador de Villivakam, Ashok Kumar, disse que recebeu um aviso de autoridades eleitorais, apesar de não ter registrado seu nome em outras áreas. A vereadora de Anna Nagar, TVShemmozhi, disse que muitos moradores que receberam avisos estavam confusos sobre o que fazer e começaram a visitar os escritórios dos conselheiros para esclarecer dúvidas. Devido à confusão, apenas cerca de 2% dos moradores que receberam avisos responderam aos avisos recebidos nos distritos eleitorais da Assembléia de Chennai.

Dos 2,8.603 residentes que foram identificados com várias entradas em rolos eleitorais em Chennai, 1.22.318 avisos foram sem entregar e retornar aos escritórios da ERO nos 16 distritos eleitorais da Assembléia de Chennai. Mais de 42% dos avisos enviados aos moradores da cidade foram devolvidos aos oficiais de registro eleitoral nos 16 distritos eleitorais da Assembléia de Chennai, uma vez que o departamento postal mencionou que as pessoas não foram encontradas na direção.

“Enviaremos aos policiais do nível da cabine para os endereços para verificação antes de eliminar os nomes dos eleitores dos rolos após um procedimento operacional padrão”, disse um funcionário. O sistema gerou a lista de várias entradas detectando o nome, o nome do pai, a idade, o sexo e a direção. Um período de 15 dias foi fornecido a partir da data de emissão da notificação, para que os eleitores forneçam uma resposta à notificação, disse um funcionário.

O círculo eleitoral da assembléia de Velachery possui o maior número de avisos não entregues na cidade, pois 13.465 de 24.642 residentes não foram encontrados na direção especificada nos rolos eleitorais. Um total de 13.465 de 23z, 966 residentes em SaidOpet não foram encontrados no endereço especificado. Então, o departamento postal devolveu os avisos ao Eros. O círculo eleitoral da Assembléia do Porto tem o menor número de avisos não entregues. Dos 8.252 residentes identificados no círculo eleitoral da Assembléia do Porto, 2.597 avisos foram sem entregar enquanto 239 residentes responderam. Dos 2.88.603 residentes identificados pelo sistema em Chennai, os BLOs identificaram apenas 274 residentes que mudaram permanentemente.