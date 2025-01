Mais de 500 representantes de organizações locais receberão curso intensivo sobre procedimentos parlamentares

Organizado para comemorar o 150º aniversário de nascimento do ícone tribal Birsa Munda, o programa Panchayat Se Parliament 2.0 terá workshops e sessões, uma visita guiada à nova Casa do Parlamento, Samvidhan Sadan, Pradhanmantri Sangrahalaya e Rashtrapati Bhavan para os participantes, oferecendo-lhes uma visão Deeper. compreensão do processo legislativo da Índia e do funcionamento das instituições democráticas. | Crédito da foto: ANI