Mais de 500 violações do código modelo relatadas em Delhi antes das eleições para a assembleia

Mais de 500 casos de suposta violação do Código Modelo de Conduta foram registrados até agora no período que antecedeu as eleições legislativas na capital nacional, disse um funcionário na quinta-feira (23 de janeiro de 2025).

Os casos foram registrados entre 7 de janeiro, quando o código modelo entrou em vigor, e 22 de janeiro.

Um total de 17.879 pessoas foram presas durante este período ao abrigo de várias disposições, incluindo a Lei dos Impostos Especiais de Consumo, disse um comunicado.

Antes das eleições, a polícia municipal intensificou a vigilância nos postos de fronteira e reprimiu as actividades ilegais, incluindo o contrabando de armas, bebidas alcoólicas e drogas.

A Polícia de Delhi registrou 504 casos de supostas violações do Código Modelo de Conduta (MCC) e apreendeu 270 armas de fogo ilegais e 372 cartuchos, disse o comunicado. Ele também apreendeu 44.265 litros de bebidas alcoólicas no valor de mais de Rs 1,3 milhão e 110,53 kg de drogas no valor de mais de Rs 20 milhões. e mais de 1.200 injeções proibidas.

As agências de aplicação da lei também apreenderam Rs 4,56 milhões em dinheiro e 37,39 kg de prata, disse o comunicado.

A votação para todos os 70 assentos da assembleia em Delhi será realizada em 5 de fevereiro e os votos serão contados em 8 de fevereiro.