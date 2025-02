Mais de 7.000 casos de apelação pendentes na Comissão de Informações do Estado de Haryana, ₹ 2,84 crore penalidades não reforçadas: responda à RTI

Mais de 7.000 casos de apelação estão pendentes antes da Comissão de Informações do Estado de Haryana, revelaram uma resposta a um pedido de acordo com a lei da informação. Além disso, ₹ 2,84 milhões de rúpias, que é quase metade da sanção imposta às autoridades estaduais de informações públicas (SPIOS) por atraso na transmissão das informações desde que a Comissão foi criada em 2005, ela ainda não foi recuperada.

De acordo com a resposta ao pedido de RTI apresentado pelo PP Kapoor, com sede em Panipat, 8.340 casos de apelação estavam pendentes pendentes no comissário -chefe de informação e sete comissários de informações estaduais juntos em janeiro do ano passado, e o número foi reduzido para 7.216 até dezembro. “A resposta mostra que apenas 1.000 casos de ímpares foram decididos pelo SIC em um ano. Ao ir nesse ritmo, a Comissão poderia levar de 7 a 8 anos para liberar o pedido de ordens “, disse Kapoor, alegando que o regime atual queria” matar “a lei, que era uma” arma “nas mãos de As massas para garantir a responsabilidade.

Questionando a intenção do governo de fortalecer a lei, Kapoor disse que, de acordo com a resposta, cerca de ₹ 128 milhões de rúpias foram gastas em salários, salários e outras despesas, mas um escasso ₹ 2,49 lakh foi gasto na lei sobre a lei em Lei. Nas últimas duas décadas. “Em resposta a uma pergunta sobre o valor gasto para popularizar a lei, o SIC disse que apenas cinco workshops foram realizados desde 2005, nos quais 896 pessoas participaram. O último workshop desse tipo foi realizado em Panchkula em 2011 ”, disse Kapoor.

A Comissão, nas últimas duas décadas, impôs uma pena de ₹ 5,86 milhões de rúpias a funcionários em 3.611 casos por não transmitir as informações dentro de um mês estipulado, mas conseguiu recuperar apenas ₹ 2,84 milhões de rúpias até agora. A Comissão concedeu uma compensação de ₹ 92 lakh em 1.974 casos.

Para as perguntas que buscam detalhes dos Spios e os funcionários da primeira autoridade do recorrente designados em todo o estado e o número desses funcionários ensinaram treinamento sob a lei, a Comissão disse que os dados compilados não estavam disponíveis.

“Se a Comissão não tem os detalhes dos Spios e os primeiros funcionários da autoridade do autor, então quem terá essas informações?” Torne publicamente os detalhes dos funcionários em questão.

Um email para o comissário -chefe de informação IAS (aposentado) Vijai Vardhan para procurar sua resposta não foi respondido.