Mais do que apenas tratamento, o Onkoplastic resta a confiança dos pacientes com câncer de mama

Yakarta, vivo – O câncer de mama ainda é um dos maiores desafios da saúde das mulheres na Indonésia. De acordo com os dados do Observatório Global do Câncer (Globocan) 2020, o câncer de mama é o primeiro como um tipo de câncer com a maioria dos casos na Indonésia, com mais de 65.000 novos casos a cada ano. Infelizmente, muitos pacientes que acabaram de ser diagnosticados em um estágio avançado, por isso requer cirurgia mais complexa. Uma das inovações médicas que se desenvolve para tratar o câncer de mama, mantendo a qualidade de vida do paciente, é a cirurgia onkoplásica.

Respondendo à necessidade de uma educação mais ampla em relação a essa técnica cirúrgica, o Hospital Silam Lippo Village teve uma exposição à mídia com o tema “Mama Oncoplast”. Este evento visa através de técnicas de reconstrução.

Pacientes com câncer de mama geralmente têm duas opções cirúrgicas principais, a saber, mastectomia (que implica eliminar a mama inteira) e a bulththomia (que apenas levanta uma porção do tecido afetado pelo câncer). No entanto, agora as abordagens cirúrgicas onkoplásticas disponíveis, que oferecem uma solução mais equilibrada entre tratamento e estética.

A cirurgia oncoplásica de conservação da mama (cirurgia de conservação oncoplásica ou OBC) é uma técnica que combina o princípio da cirurgia oncológica e cirurgia plástica em um procedimento. Essa técnica permite que os pacientes sofram eliminação de tumores enquanto obtêm a reconstrução mamária diretamente, reduzindo assim o trauma psicológico devido a alterações na forma do corpo. Vários estudos mostram que esse procedimento não apenas fornece melhores resultados estéticos, mas também possui uma taxa de sucesso médica equivalente aos métodos convencionais (mastectomia e pacotes).

Essa exposição à mídia apresenta dois médicos especializados do Hospital Village Silam Lippo que têm experiência em seus campos, Dr. Alif R. Soeratman, Sp.B, Sub.onk. Sweety Pribadi, SP.BP, especialista em cirurgiões plásticos que se concentra na reconstrução da mama para ajudar os pacientes a recuperar a forma e a função pós -operatória dos seios.

De acordo com o Dr. Alif R. Soeratman, Sp.B, sub.onk. Não apenas parabéns, mas você também pode viver a vida com melhor qualidade.

Enquanto isso, o Dr. Sweety Pribadi, SP.BP, acrescentou: “Os impactos psicológicos devido à perda de mama geralmente são mais pesados ​​que seus próprios aspectos médicos. Com a técnica correta de reconstrução, o paciente pode se recuperar não apenas fisicamente, mas também emocional.

Além de permitir a eliminação do tecido contra o câncer sem sacrificar a forma da mama para que o resultado final ainda seja natural, o OBCS também oferece vários benefícios adicionais, que incluem:

• Torne -se uma mastectomia alternativa (eliminação total da mama) para pacientes que precisam eliminar mais de 20 % do volume de seus seios devido a grandes tumores.

• Impede alterações indesejadas após a eliminação do câncer, especialmente se o tumor estiver em uma área que desempenha um papel importante na estética da mama, como atrás do mamilo, interior ou quadrante inferior da mama (essas partes são vulneráveis ​​-O -operação).

• Fornecer soluções para mulheres que anteriormente tinham certas condições em seus seios, como ptose (seios soltos), macromássia (tamanho da mama muito grande) ou um desequilíbrio de formas naturais, além da eliminação do câncer.

Como um hospital estabelecido desde 1996, o Hospital Siloam Lippo Village continua a fornecer serviços de saúde de alta qualidade com tecnologia moderna e equipamentos médicos experientes. Este hospital tem vantagens nos serviços de oncologia, que incluem:

• Equipe multidisciplinar integrada, composta por cirurgiões de oncologia especializados, oncologia médica, radiologia e cirurgia plástica para garantir tratamento abrangente.

• Instalações de diagnóstico sofisticadas, incluindo mamografia digital, ultrassom mamário e ressonância magnética para detectar o câncer de mama com precisão maior e precisão precoce.

• Técnica cirúrgica invasiva mínima, que permite uma recuperação mais rápida com resultados mais precisos e efeitos colaterais mínimos.

• Serviços modernos de reconstrução da mama, que oferecem a melhor opção para os pacientes permanecerem confortáveis ​​com o corpo após a operação.

• Abordagem baseada no paciente, com apoio psicossocial a pacientes com câncer de mama por meio de programas educacionais e de orientação.