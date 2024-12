Mais do que nunca, precisamos do serviço nacional obrigatório

No dia 6 de novembro, um dia após a eleição presidencial, perguntei a um grupo de meus alunos por que Donald Trump venceu. “Porque muitas pessoas odeiam pessoas como nós”, respondeu um deles.

Ele não estava errado. Ele melhor preditor de como você planejou votar Era se você tinha um diploma universitário. As pessoas que não se formaram na faculdade representam a maioria dos americanos e apoiaram Trump por ampla margem. Como Trump brincou, ele ama os sem instrução. E eles o amam também.

Eles também desdenham o esnobismo cultural dos democratas com formação universitária, como meu aluno intuiu corretamente. Proclamamos os pensamentos certos para pensar, os alimentos certos para comer e até mesmo os pronomes certos para usar. E nossos inimigos estão fartos.

O que podemos fazer para curar isso? “divisão de diploma”? Ouvi colegas dizerem que devíamos mandar mais pessoas para a universidade, para que saibam que temos razão. Mas isso simplesmente reforça a suspeita do Partido Republicano de que o ensino superior é uma conspiração para criar mais Democratas.

Em vez disso, precisamos criar uma experiência educacional compartilhada para todos, quer frequentem a faculdade ou não.

Estou falando do serviço nacional obrigatório, que ensinaria aos diferentes americanos que fazem parte de uma nação. Em nossos tempos hiperpolarizados, essa é a única coisa que pode unir todos nós.

Os Estados Unidos encerraram seu recrutamento militar em 1973, depois que um painel nomeado por Richard Nixon recomendou um exército totalmente voluntário. Não foram os hippies cabeludos que acabaram com o recrutamento; Foram os republicanos libertários que argumentaram que o recrutamento viola “a liberdade do indivíduo de determinar sua própria vida”.

Mas nos Estados Unidos, algumas pessoas têm mais liberdade do que outras para determinar as suas próprias vidas. E quando o serviço não é obrigatório, as pessoas com menos opções de vida têm maior probabilidade de escolhê-lo.

É por isso que o senador de Massachusetts Ted Kennedy e o deputado de Nova Iorque Charles Rangel, dois dos membros mais liberais do Congresso, se opuseram ao fim do projecto. Como Kennedy argumentouum exército totalmente voluntário resultaria em “homens pobres lutando nas guerras dos homens ricos”.

Mais tarde, Rangel patrocinaria quatro projetos de lei para exigir o serviço nacional. A sua proposta exigiria que todos os homens e mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos trabalhassem durante dois anos, seja no exército ou numa posição civil. Se você não quisesse ser soldado, teria que servir de outras maneiras.

“Será o Corpo da Paz para o nosso próprio país”, Rangel disse em 2011em referência a um furacão que atravessou a Costa do Golfo alguns anos antes. “Desde ajudar a reconstruir Nova Orleães, fornecer segurança nos portos do nosso país, ou trabalhar em áreas de extrema pobreza neste país, há muitos empregos que não só ajudarão os nossos jovens a aprender sobre o seu país, mas também lhes proporcionarão informações e experiências valiosas. e formação que irá enriquecer as suas vidas.”

Como antigo voluntário do Peace Corps, posso confirmar que os meus dois anos no estrangeiro ensinaram-me sobre o mundo e transformaram a minha vida. Mas também sei que o meu próprio país tem enormes necessidades, que poderíamos resolver de forma mais eficaz se todos pedissem a sua ajuda.

As crianças ainda sofrem com a perda de aprendizagem que sofreram durante o encerramento das escolas na era da COVID. No outro extremo do espectro etário, Idosos Muitas vezes não conseguem encontrar (ou pagar) os cuidados de que necessitam. E a falta de moradia tem atingiu um nível recorde.

São também necessários mais soldados no exército, o que perdeu suas metas de recrutamento em mais de 40.000 ano passado. É por isso que o último secretário de Defesa de Donald Trump, Christopher Miller, sugeriu que os Estados Unidos instituíssem uma nova exigência de serviço nacional. E outros líderes republicanos, incluindo o vice-presidente eleito JD Vance e o senador Lindsay Graham (SC), indicaram que estão abertos à ideia.

Mas provocou uma rápida repreensão de Trump, que evitou o serviço militar alegando que ele tinha esporas ósseas. O serviço nacional obrigatório era “ridículo”, Trump tuitou em Junho, e os jornalistas que insinuaram que ele poderia apoiá-lo estavam envolvidos noutra “tentativa falhada” de “prejudicar” as suas perspectivas eleitorais.

Na realidade, a maioria dos eleitores é a favor do serviço nacional obrigatório. Num inquérito de 2023, 75 por cento dos americanos com idades entre os 18 e os 24 anos disseram que apoiariam uma missão obrigatória desde que a participação nas forças armadas permanecesse opcional. E 60% das pessoas no estudo disseram que os americanos estavam demasiado divididos e que beneficiariam de uma “experiência comum”.

Há um século, noutro momento polarizado da história americana, o filósofo de Harvard, William James, defendeu uma posição semelhante. Se todos tivessem que se dedicar ao serviço nacional, Tiago escreveu“Ninguém permaneceria cego, como o são agora as classes luxuosas, às relações do homem com o mundo.” Ao construir estradas e túneis (ou lavar roupas e pratos), os jovens “sacudiam a infantilidade” e “retornariam à sociedade com simpatias mais saudáveis ​​e ideias mais sóbrias”.

Isso é exatamente certo. A divisão dos diplomas impediu-nos de desenvolver simpatias saudáveis ​​entre nós. A única forma de gerar ideias mais sóbrias (e superar a nossa aversão infantil à outra equipa política) é colocar todos a trabalhar, na mesma equipa. E para a mesma nação.

Jonathan Zimmerman ensina educação e história na Universidade da Pensilvânia. Ele serviu no Corpo da Paz no Nepal de 1983 a 1985.

Fonte