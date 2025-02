Mais dois presos no caso de duplo assassinato de Mayiladuthurai

Mais duas pessoas foram presas e reformadas em relação ao caso de assassinato duplo relatado sob os limites da delegacia de Perambur, no distrito de Mayiladuthurai, em 14 de fevereiro de 2025.

Segundo a polícia, Munusamy, 47 anos, e sua esposa Manjula, 48, ambos moradores da North Street, Muttam, foram presos na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025). Eles são pais de dois dos acusados, Thanrai e Muvendan, que já foram encaminhados. O casal foi enviado para custódia judicial até 28 de fevereiro de 2025.

O caso refere -se ao assassinato de dois homens após um confronto na vila de Muttam em 14 de fevereiro. A polícia disse que M. Muventhan, 24, da North Street, Mutam, residentes locais. No entanto, na noite seguinte, quando Dineh conversou com seus amigos: K. Harish, 25, K. Ajay, 19, de Mutam, e B. Sakthi, 20, de Srinivasapuram, três homens os atacaram com facas.

Harish sofreu ferimentos graves em seu abdômen, enquanto Sakthi foi esfaqueado nas costas. Ajay sofreu ferimentos na mão. Eles foram transferidos para o hospital do governo de Mayiladuthurai, mas Harish e Sakthi sucumbiram às suas feridas ao longo do caminho.

A polícia de Perambur prendeu Muventhan, M. Thathurai, 28, e R. Rajkumar, 34, no dia seguinte e os enviaram sob custódia judicial. A polícia disse que os assassinatos foram o resultado de uma disputa pessoal e negaram as acusações que os ligavam ao comércio ilícito de licores. No entanto, as famílias das vítimas e os moradores locais alegaram que os estudantes foram mortos por se opor à venda de licor espúrio na área.