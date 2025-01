Mais duas instituições educacionais recebem falsas ameaças de bomba em Delhi

Dois institutos educacionais no sul de Delhi, incluindo o Lady Shri Ram College, receberam ameaças de bomba por e-mail na quarta-feira, disseram os Bombeiros de Delhi.

Um alto funcionário do DFS disse que as equipes foram imediatamente levadas ao local, mas nada suspeito foi encontrado. Um esquadrão canino e um esquadrão antibombas estavam entre as equipes que correram para o local, disse um policial.

“Recebemos duas ligações diferentes nos informando sobre os e-mails com ameaças de bomba recebidos pelo Lady Shri Ram College. Outra chamada de ameaça de bomba foi recebida da Tagore International School, na área oriental de Kailash, às 11h17”, disse o oficial.

“Fizemos uma verificação minuciosa e garantimos à administração que não havia nada suspeito nas instalações”, acrescentou um oficial sênior da Polícia de Delhi.