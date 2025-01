Mais duas mortes suspeitas devido a GB registradas em Maharashtra

As mortes devido à suposta síndrome de Guillain-Barré (GBS) em Maharashtra aumentaram para quatro na sexta-feira, com um total de 140 pacientes diagnosticados com condição médica. Entre os pacientes suspeitos, 98 são diagnosticados como casos confirmados de GBS, com 18 no suporte do ventilador.

No entanto, o Departamento de Saúde Pública disse que os pacientes recém -detectados estão sendo contados juntos desde os dias anteriores. Os números aumentaram em outros distritos de nove para 11. Dos casos totais, 26 pacientes foram detectados na Corporação Municipal de Pune (PMC), 78 são aldeias recém -adicionadas na área de PMC, 15 são da Corporação Municipal Pimpri Chinchwad (PCMC), e 10 são Pune rural.

Depois que os adultos da faixa etária de 20 a 29 anos, crianças da faixa etária 0-9 são as mais afetadas. Os dados do Programa de Vigilância de Doenças Integradas (IDSP) registraram 22 pacientes na faixa etária de 0 a 9, enquanto 32 pacientes foram diagnosticados no grupo de 20-29. No apoio à idade de 10 a 19 anos, existem 20 pacientes, 30-39 são 16 pacientes, 40-49 são 13 pacientes, 50-59 são 22 pacientes, 60-69 são 14 pacientes e uma idade de 80 a 89.

O equipamento de resposta rápida no nível estadual visitou a área afetada e realizou atividades de vigilância. Os funcionários aumentaram o número de casas pesquisadas. Até sexta -feira, 40.457 casas eram pesquisadas no PMC, 10.718 casas no PCMC e 12.295 casas em áreas rurais de Pune com um total combinado de 63.470.

Mais amostras de água foram enviadas de diferentes partes da cidade para análise química e biológica para o Laboratório de Saúde Pública. Na sexta -feira, 160 amostras de água foram enviadas, mas o número de fontes de água contaminadas permaneceu igual a oito.