Mais eleitores de classe média escolheram BJP: líder da AAP

Uma seção de eleitores da classe média, que no passado votou no BJP nas eleições de Lok Sabha e na AAP nas eleições da Assembléia, votando no BJP desta vez, foi uma das principais razões para a perda de perda da AAP , um líder da AAP sênior disse O hindu.

A abordagem do partido agora estará nas eleições da Assembléia do Punjab e os líderes de Delhi farão parte dela, já que agora eles têm mais tempo à mão. “Também haverá uma reestruturação na unidade de Délhi para acomodar muitos líderes de alto nível e muitos deles também se concentrarão mais em Punjab. No passado também, assim que as eleições de Délhi terminaram, mudamos nossa abordagem ao Punjab e desta vez também faremos o mesmo ”, disse o líder.

Em 2014, o BJP conquistou os sete assentos de Lok Sabha, mas 10 meses depois, a AAP havia conquistado 67 de 70 assentos nas eleições da Assembléia de Délhi em 2015. Da mesma forma, em 2019, o BJP ganhou novamente os sete assentos de Lok Sabha, mas Meses depois, a AAP conquistou 62 de 70 assentos nas eleições da Assembléia em 2020.

O líder disse que o partido ainda não fez uma revisão no nível da cabine, mas à primeira vista, da participação de votos de aproximadamente 10% que perderam esse tempo em comparação com 2020, 6-7% são a mídia de eleitores da classe do jogo, quem votou no BJP desta vez. “São pessoas que estão acostumadas a pressionar Botão phool ka Durante as eleições de Lok Sabha, mas ele votou em nós durante a assembléia, já que lhes demos melhores benefícios em Delhi ”, afirmou.

O líder também disse que o jogo realizou reuniões nas portas próximas com os eleitores da classe média em dezembro e início de janeiro, antes da indicação, mas o RSS realizou uma rodada de reuniões próximas até o final de janeiro e início de fevereiro.

“Em retrospecto, também deveríamos ter feito reuniões próximas às portas mais perto das pesquisas e poderíamos ter conquistado muitos dos assentos onde vencemos por 2000-3000 votos. Não vimos essa mudança de eleitores de classe média em relação ao BJP que ocorreu após o orçamento do sindicato (em 1º de fevereiro), onde o BJP anunciou o corte de impostos para a classe média ”, disse o líder.

A eleição de Délhi foi em 5 de fevereiro e o último dia para Campaiging foi em 3 de fevereiro, dando à AAP muito menos tempo para reagir ao orçamento, acrescentou.

No período anterior às eleições, tentando cortejar a classe média, o chefe da AAP, Arvind Kejriwal, exigiu em 22 de janeiro que o governo do sindicato dedicou o orçamento para a classe média e até fez sete demandas pela média da aula no orçamento.

“Também perdemos cerca de 2% de nossos eleitores nos bairros baixos devido ao poder muscular que o BJP usou desta vez, além do dinheiro em que eles bombeiam a cada vez, uma vez que criou um medo nas mentes dos habitantes dos habitantes do Bairros marginais de que, se não votarmos no BJP depois de receber o dinheiro, haverá consequências ”, disse o líder.

O líder também disse que, embora, pela participação dos votos, ele poderia sentir que uma aliança com o Congresso poderia ter ajudado a AAP, na realidade se houvesse uma aliança, poderia ter dado mais munição ao BJP e a medida poderia ter falhado. “Não é tão fácil olhar para a participação de votos no papel e pensar que, se tivéssemos a participação de votos de 6% do Congresso, teríamos conquistado muitos assentos. Política e resultados teriam sido diferentes que tivemos uma aliança ”, afirmou.

“Depois de estar no poder por 10 anos e, apesar de todas essas tentativas do BJP de acabar com a AAP, o partido ainda se aproximou de 44% da participação dos votos, o que de forma alguma é um pequeno feito. As pessoas agora descansam um pouco e nos substituem e continuam lutando pelas pessoas ”, disse o líder.