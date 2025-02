Mais jovem casado com um homem de 25 anos resgatado em Aminjikarai

Anna Nagar All Women Police na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025) resgatou uma jovem casada com um homem de 25 anos em Aminjikarai.

Um policial superior disse que os oficiais estaduais de proteção à criança haviam recebido informações de que os pais do adolescente, que residiam em Aminjikarai, a forçaram a se casar com um homem de 25 anos. Foi descoberto que ele morava com o homem.

De acordo com isso, os oficiais estaduais de proteção infantil Josephine e Valamathi foram a Aminjikarai para resgatar a garota, mas sua família organizou um protesto, opondo -se à mudança.

Depois disso, as autoridades apresentaram uma queixa em Anna Nagar, toda a delegacia de polícia feminina. Uma equipe policial, durante a investigação, descobriu que a família havia forçado a garota de 17 anos a se casar com seus costumes religiosos em um salão particular em Amiminjikarai no mês passado.

Depois de verificar a certidão de nascimento da menina, a polícia descobriu que o casamento não era válido, pois a menina não tinha 18 anos e pediu aos pais que a entregassem às autoridades. Ele foi alojado em uma casa infantil em Kellys.

A polícia registrou um caso sob a lei da proibição de casamento infantil e serviu com citação aos pais e ao marido da menina.

A Childline opera uma linha de ajuda sem pedágio para as crianças com problemas – 1098.