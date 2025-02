Mais morto em um tiroteio em massa na Suécia

Estima -se que dez pessoas foram mortas em um tiroteio em massa no Centro Educacional Adulto, no oeste da Suécia, de acordo com a polícia local. O primeiro -ministro do país descreveu o tiroteio como “Pior ataque” em sua história.

O tiroteio aconteceu em Orebbro às 12:33, horário local (11:33 GMT). A polícia no início informou que pelo menos cinco pessoas foram baleadas, mas o número de vítimas mais tarde aumentou.

Um porta -voz da polícia disse em uma entrevista coletiva que uma investigação sobre delitos foi lançada na tentativa de assassinato, passagens subterrâneas e armas difíceis.



🇸🇪 Os tiros em massa da Suécia, o atacante matou cerca de 10 pessoas no Centro Educacional de Adultos em Örebro antes de ser baleado. O ministro chama isso de “o pior assassinato em massa da história da Suécia”. Ele não era conhecido pela polícia e os investigadores não excluem outros suspeitos. … pic.twitter.com/6zcjanavoeo – Notícias rápidas (@PlanetPorth) 4 de fevereiro de 2025

“Ainda é muito cedo para fornecer mais detalhes sobre o agressor”, “” O chefe de polícia local Roberto Eid Forest disse durante um briefing, citado pelo Guardian. “A operação está em andamento e mais informações aparecerão sem dúvida”, “” Ele acrescentou.

As autoridades regionais confirmaram que o número de pessoas hospitalizadas aumentou para seis. Entre eles estão cinco feridas sustentáveis ​​de armas de fogo e quatro estão sujeitas a cirurgia, incluindo uma em um estado crítico.

Nenhum dos hospitais admitiu no hospital, segundo o relatório.

Segundo relatos, a polícia acredita que o autor está entre os feridos ou falecidos. As autoridades teriam dito que o atacante estava agindo sozinho e não tinha uma queixa criminal anterior ou um relacionamento bem conhecido com a aplicação da lei.

O emerto local da SVT informou, afirmando fontes que o suspeito era um homem que foi estimado em cerca de 35 anos.

Primeiro -ministro Ulf Kristesson descreveu um ataque como um “Um terrível ato de violência”, Publicação em x “Estar limitado a uma sala de aula com medo pela sua própria vida é um pesadelo que ninguém deve experimentar”.

Mais fotos e vídeos circulam pela Internet supostamente mostram o ataque e suas conseqüências.