Mais popular: a Nasution de Keenan rejeitou RP50 milhões de vidi aldiano para DeSy Ratnasari revelou os requisitos do possível marido

Yakarta, vivo – Notícias relacionadas a Desy Ratnasari, que revelou 2 requisitos obrigatórios para ser seu marido, atraindo a atenção de muitos usuários da Internet. O artigo que contém uma discussão sobre isso está incluído nas linhas de cinco artigos com os mais altos leitores do Canal Living.co.id Showbiz, na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Além desse artigo, existem outros artigos que ocupam as classificações mais lidas? A próxima é uma informação completa.

1. A Nasution de Keenan rejeita RP50 milhões de aldiano relacionados a telhados de direitos autorais:

O compositor, Keenan Nasution, revelou sem rodeios que nunca havia recebido um presente de seus sucessos bem -sucedidos Nuansa Bening. A Nasion de Keenan revelou que a música foi criada desde 2008, mas nunca recebeu os royalties da música cantada por Vidi Aldiano.

A Nasution de Keenan revelou em 2024, a administração de Vidi Aldian o conheceu e deu -lhe dinheiro no valor de RP50 milhões.

2. Setentado para os usuários da Internet retornarem aos 90 mil membros da comunidade, Wirda Mansur mostrou a construção do internato

Wirda Mansur estava no Centro de Assistência Pública depois que um interno no problema dos grupos comunitários pagou por unanimidade. Um estagiário fez um fio contendo queixas de vários membros do milenar Anti Bokek (MAB), uma comunidade fundada por Wirda Mansur. Não alguns que sentiram que haviam sido enganados por Wirda Mansur depois que se juntaram à comunidade.

Há pelo menos 90 mil pessoas que se juntaram ao grupo e cada uma pagou RP100 mil. Mas por 2 anos, não houve clareza em relação à orientação dos negócios prometida por Wirda Mansur.

3. DeSy Ratnasari revelou 2 requisitos obrigatórios para o possível marido, Ruben Onsu imediatamente coincidiu com o rei Nassar

Desy Ratnasari foi uma conversa pública novamente após os rumores de sua proximidade com Ruben Onsu se destacando. A notícia foi discutida cada vez mais depois que Ruben se divorciou oficialmente de Sarwendah.

Supostamente, um relacionamento especial entre Desy e Ruben começou com fotos dos dois que mostraram seus momentos de troca de presentes. No entanto, até agora não há certeza se seu relacionamento for apenas amigos ou mais do que isso.

4. A resposta chocante de Syifa Hadju quando ele descobriu que Angga Yunanda parou de segui -lo

O casal de Angga Yunanda e Shenina Cinnamon casou oficialmente no domingo, 10 de fevereiro de 2025 em Bali. Seu segundo casamento conseguiu fazer com que os usuários da Internet ficaram surpresos ao não tocar, porque suas boas notícias de repente passaram pelo upload de Angga Yunanda.

Com base em sua carga, Angga levantou um retrato dele em pé com sua esposa. Ambos usavam roupas de casamento branco com um olhar feliz nos rostos do outro.

5. Antes de morrer, Kim Sae Ron revelou um desejo que ainda não havia sido feito

A triste notícia da morte da jovem atriz talentosa da Coréia do Sul, Kim Sae-Ron, aos 25 anos de idade abalou o público e deixou uma profunda tristeza. No meio dessa atmosfera de luto, uma entrevista passada Kim Sae-Ron reapareceu e se tornou uma conversa calorosa.

Na entrevista, Kim Sae-Ron compartilhou com entusiasmo seu amor por atuar.

