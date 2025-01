Mais popular: a psicologia revela 18 sinais de baixo QI e a diferença entre HMPV e COVID-19

Jacarta – O canal Lifestyle VIVA.co.id, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, teve quatro matérias com maior número de leitores. Dos quatro artigos, um discute 18 sinais de baixo QI que muitas vezes passam despercebidos.

Leia também: Foi encontrado na Indonésia. Esta é a diferença entre o vírus HMPV e o COVID-19?

Além desse artigo, quais artigos atraem mais leitores? Aqui está a informação.

O vírus HMPV que se espalhou na China foi encontrado na Indonésia, reconheça esses sintomas

Leia também: O Ministério da Saúde confirma: o HMPV não é um vírus novo na Indonésia



O vírus metapneumovírus humano (HMPV), que recentemente esteve sob os holofotes após ter sido relatado que se espalhou na China, foi encontrado na Indonésia. A informação foi transmitida pelo Ministro da Saúde (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Leia também: O vírus HMPV que se espalhou na China foi encontrado na Indonésia, reconheça esses sintomas

Ele disse que embora tivesse estado na Indonésia, garantiu que as pessoas não deveriam entrar em pânico. Porque o HMPV não é um vírus novo e é conhecido no mundo médico há muito tempo.

Leia mais aqui.

Foi encontrado na Indonésia. Esta é a diferença entre o vírus HMPV e o COVID-19?

 Ilustração do vírus COVID-19/corona

Foi agora relatado que o vírus Metapneumovírus Humano (HMPV), que se espalhou na China, foi encontrado na Indonésia. Os casos de HMPV detectados no país envolvem crianças.

A informação foi transmitida pelo Ministro da Saúde (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Embora o caso já tenha sido descoberto, pediu aos cidadãos que mantenham a calma e não entrem em pânico.

Leia mais aqui.

Previsão do Zodíaco Terça-feira, 7 de janeiro de 2025, Touro: sua mente precisa de uma pausa

A previsão do zodíaco para terça-feira, 7 de janeiro de 2025, é boa demais para ser perdida. Isso porque existem muitas previsões que podem te ajudar a saber o que vai acontecer hoje, começando pelas questões financeiras, romance, relacionamento entre colegas, saúde, etc.

Cada zodíaco tem uma cor e um número da sorte que podem ajudá-lo a enfrentar melhor os seus dias. Como é sabido, todos os signos do zodíaco certamente têm resultados de previsão diferentes.

Leia mais aqui.

A psicologia revela: 18 sinais de baixo QI que muitas vezes passam despercebidos

 Ilustração de uma atitude indiferente Foto: freepik.com/pikisuperstar

Quociente de Inteligência (QI) é a capacidade de uma pessoa raciocinar, resolver problemas, aprender, compreender ideias, pensar e planejar coisas. Essa inteligência é utilizada para resolver problemas que envolvem lógica.

Os testes de QI são frequentemente considerados uma forma de testar a inteligência de uma pessoa. Há também quem considere os resultados dos testes de QI um fator determinante para o sucesso. Porém, como revela a página do Tu Tango, do ponto de vista psicológico, existem vários comportamentos de alguém com QI baixo dos quais ninguém vai gostar, por mais bonito que alguém seja. Que tipo de comportamento caracteriza alguém com baixo QI?

Leia mais aqui.