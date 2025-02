Mais popular: a razão pela qual Piddy comprou 1000 óleo de bebê, Jennifer Coppen revelou a causa da morte de Dali Wask

Yakarta, vivo – O escândalo que envolve Sean Combs, também conhecido como Piddy, se destaca cada vez mais depois que uma mulher que alegou estar em um relacionamento com ele de 2020 a 2024. A mulher que usa o pseudônimo Nicole deu a ela um testemunho em uma entrevista exclusiva com rolando Stone publicado. Terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

O testemunho de Nichole relacionado a Piddy foi a notícia mais popular ao longo de segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025. Além das notícias, ainda existem vários outros artigos que são perdidos. A seguir, é apresentado um resumo da lista das notícias mais populares do Living Canal Showbiz, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025. Yuk, deslocamento!

Revelado! 1.000 óleo de bebê comprado por piddy acabou sendo usado para …



Uma mulher com o nome de Samara Nicole revelou seu testemunho em relação a eles, também conhecido como Diddy. Em uma entrevista exclusiva com uma Rolling Stone, Nicole afirmou a última vez que se encontrou com P Diddy em julho de 2024. Ele também expressou uma experiência terrível durante sua última visita, onde supostamente tomou dois comprimidos na boca sem seu consentimento.

Comentário sobre o vídeo emocional de Razman durante o PressCon, Deddy Corbuzier ficou impressionado com isso

Deddy Corbuzier chamou a atenção porque o vídeo que enviou para seu Instagram pessoal recentemente. No vídeo, Deddy comentou ou reagiu ao vídeo que mostrou que o advogado Razman Arif Nasion estava exalando sentimentos emocionais durante uma conferência de imprensa ou conferência de imprensa.

Agnes Jennifer Keciduk Mesra com o marido depois de desmontar o assunto, os usuários da Internet não estão mais entendendo

 Agnes Jennifer. Foto: Instagram @agnes_jennifer.

As redes sociais ficam recentemente surpresas com as notícias de uma questão realizada pelo marido de Agnes Jennifer chamado David Clement. O homem supostamente teve uma aventura com uma mulher chamada Natasha desde o ano passado.

Depois de causar uma raiva para atrair a simpatia dos usuários da Internet, Agnes Jennifer manteve recentemente o centro da estrada com o marido e dois filhos em um shopping center.

O filme que uma proposta de negócios começou a entrar na tela nos cinemas, a versão de Drakor realmente atirou!

Há pouco tempo, o filme da Proposta de Negócios da Indonésia foi oficialmente transmitido nos cinemas desde quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025. Mas não houve uma semana do filme começando a entrar na tela em vários cinemas do país. O filme, estrelado por Abidzar al-Thifari e Ariel Tatum, era conhecido no início da estréia, atraiu apenas 6.900 espectadores.

Não houve lesões físicas, Jennifer Coppen revelou a causa da morte de Dali Wassink

 Jennifer Coppen Dan Dali Wasink

Jennifer Coppen finalmente revelou a cronologia completa do acidente que alegou a vida de seu marido, Dali Wassink, em 18 de julho de 2024. O único acidente ocorreu em Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali. Sabe -se que Dali Wask não tem ferimentos graves fora de seu corpo, mas há uma lesão fatal dentro de seu corpo.

