Mais popular: a seleção indonésia Ssoid Índia Ssoid, a confissão de Shin Tae-yong depois de ter um novo emprego

VIVA -A equipe nacional da Indonésia conquistou uma grande vitória sobre a Índia no terceiro jogo dos desafios do Mandiri Sub-20 2025 no Gelora Delta Esarjo Stadium, quinta-feira, 30 de janeiro de 2025.

A Indonésia dominou o jogo ao longo do jogo e conseguiu matar os visitantes com uma pontuação de quatro gols.

A vitória da equipe nacional da Indonésia sub-20 se tornou o artigo mais popular nos leitores da Viva durante quinta-feira, 20 de janeiro de 2024.

Além dos resultados da seleção Sub-20, também houve notícias relacionadas ao reconhecimento de Shin Tae-Yong depois de conseguir um novo emprego depois de ser demitido pelo PSSI de sua posição como treinador da seleção indonésia.

Aqui estão 5 das notícias mais populares no Living Channel Bola na quinta -feira, 30 de janeiro de 2024, em Round Up:

5. A lista completa de equipes que se qualificam imediatamente nos últimos 16 da Liga dos Campeões e precisam aparecer nos playoffs

Depois da fase da liga já Campeão da liga 2024/25. Agora, existem apenas 24 equipes restantes que lutarão nos últimos 16 e nos playoffs.

As oito melhores equipes são classificadas diretamente na rodada de 16. Enquanto o intervalo de 9 a 24 lutará pela primeira vez na festa do playoff.

Liverpool, Barcelona, ​​Arsenal, Inter Milão, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen escaparam diretamente para os últimos 16 anos. Além das duas equipes de cavalos escuros de Lille e Aston Villa.

4. O treinador do Bangkok United baixou o motivo pelo qual Pratama Arhan sempre foi jogado

Defensor da seleção nacional indonésia, Pratama Arhan Ele imediatamente se tornou uma parte importante de seu novo clube Bangkok United. Arhan, que ingressou em 7 de janeiro de 2025, registrou quatro aparições em seu novo clube.

Os detalhes, três jogos da liga tailandesa e uma vez na Copa da FA. Além disso, há uma partida em que Arhan está apenas no banco. Isso é muito diferente da situação na Liga da Coréia do Sul, Suwon FC. O ex -jogador do PSI Semarang teve dificuldade em ter minutos para jogar e foi finalmente lançado.

3. O treinador do FC Twent elogiou o zagueiro da seleção indonésia

O treinador do FC Twente, Joseph Oosting, deu mais elogios ao defensor da seleção indonésia, Mees Hilgers. Segundo ele, Hilgers é um dos melhores jogadores da Holanda.

Hilgers tem a oportunidade de retornar com o FC Twente quando ele diverte Besiktas na contínua liga da Europa no Grolsch Vese Stadium, Enschede, quinta -feira, 30 de janeiro de 2025, horário local. O treinador do Twente, Joseph Oosting, garantiu que Hilgers se tornasse mais em forma após uma longa ausência devido a uma lesão. O zagueiro de 23 anos tem a oportunidade de jogar contra Besiktas.

2. Críticas de inundação e comparado a Shin Tae-Yong, Indra Sjafri considera

A derrota da equipe Indonésia Nacional Sub-20 em Two Mandiri U20 Challenge Series 2025 decepcionou alguns seguidores. Alguns deles até criticaram Indra Sjafri como treinador e o compararam a Shin Tae Yong.

O treinador da seleção nacional da Indonésia, U 20 Indra Sjafri, admitiu que estava acostumado a receber críticas e desprezar os apoiadores. Mas ele perguntou aos apoiadores quando a Copa Asiática Sub-20 começou a orar pelo melhor para a Indonésia.

1. Imediatamente tenha um emprego depois de ser demitido pelo PSSI, este é o reconhecimento de Shin Tae-Yong

Shin Tae-Yong O PSSI já obteve um novo emprego depois de ser demitido desde seu cargo de treinador da equipe nacional da Indonésia em 6 de janeiro de 2025.

Shin Tae-Yong agora retornou à Coréia do Sul e imediatamente tem uma nova atividade. No entanto, este trabalho não está no campo do futebol. Ele foi oficialmente nomeado embaixador de relações públicas da polícia de Yeongdek. Foi assim que foi revelado, a mídia da Coréia do Sul Gukjews.