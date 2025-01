Mais popular: Abidzar, o Ghifari Dielas Ika Natassa, até o conselho da esposa antes de Richard Lee decidir escolher o Islã

VIVA – Uma série de artigos do mundo do entretenimento adorna os canais de notícias Showbiz viva.co.id Com uma variedade de críticas diversas e interessantes.

Um deles é sobre Abidzar para Ghifari, que foi libertado por Ika Natassa.

A revisão também se tornou um dos artigos mais populares do canal. Showbiz viva.co.id Na edição de quinta -feira, 30 de janeiro de 2025. O artigo conseguiu atrair os cuidados dos leitores.

Além disso, também existem linhas de outros artigos que também estão incluídos nos intervalos mais populares.

O seguinte é o 5 Resumo dos artigos de canal mais populares Showbiz viva.co.id em Arredondamento Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025:

Sentil Abidzar al Ghifari, Ika Natassa: Parece que você precisa aprender uma boa tarefa



O ator Abidzar, o Ghifari, retornou aos cuidados públicos após sua declaração sobre seu papel na adaptação cinematográfica, uma proposta comercial que contém controvérsia.

Desde o início, a participação de Abidzar neste projeto desencadeou os prós e contras entre os fãs da popular série de propostas de negócios na Coréia do Sul.

O debate se aquece depois que Abidzar admitiu abertamente que ele realmente não conseguiu explorar os personagens que interpretou em uma proposta de negócios. Ele expressou sua opinião de que a adaptação cinematográfica não precisava ser completamente a mesma da versão original.

Mualaf 2 anos atrás, este é o conselho de sua esposa antes que o Dr. Richard Lee decidisse escolher o Islã

Segundo relatos, o Dr. Richard Lee adotou oficialmente o Islã. Esta notícia foi confirmada diretamente por Ustaz Derry Sulaiman, que testemunhou quando Richard Lee disse duas sentenças de Shahada.

Em sua carga, Ustaz Derry compartilhou o momento em que ensinou Richard Lee Dhikr usando contas de oração. Ele também declarou uma oração para que Richard Lee pudesse ser Istiqamah para realizar sua religião.

"Bismillah, feliz notícias … Yuk, oramos pelo Dr. Richard Lee em Fé e Islã! Takbir! Hidayah está derramando" Escreva UStaz Derry.

Nikita Mirzani quebrou Matthew Gilbert em público no centro das atenções, supostamente quebrado!

 Nikita Mirzani e Matthew Gilbert Foto: IG @nikitamirzanimawardi_172

A história de amor de Nikita Mirzani e Matthew Gilbert foram supostamente fundados depois que as viúvas de três crianças foram encontradas parando na conta do Instagram do amante.

Nikita Mirzani também eliminou uma série de fotos com Matthew Gilbert, que anteriormente mostrou seu feed do Instagram. Enquanto isso, Matthew Gilbert é visto seguindo a conta do Instagram de Nikita Mirzani.

Em meio ao colapso do relacionamento, o momento viral em que Nikita Mirzani reclamou com Matthew Gilbert, que estava ajudando a vender seus produtos para cuidados com a pele.

Em um vídeo de transmissão ao vivo, Matthew Gilbert parecia ter dificuldade em estabelecer vocabulário para promover um dos produtos da Nikita Mirzani.

Selena Gomez chorou no Instagram, reagindo à política de deportação de Donald Trump

 Selena Gomez chorou no Instagram, devido à política de deportação de Donald Trump

A cantora e atriz dos Estados Unidos, Selena Gomez, tornou -se recentemente o centro das atenções depois de enviar um vídeo emocional no Instagram.

No vídeo que agora eliminou, Selena parecia chorar e expressar sua tristeza e falta de assistência à política de imigração do presidente Donald Trump, que endurece cada vez mais.

Geni Faruk esteve presente na celebração mensal de Aaliyah Massaid, um tratamento diferente de Aurel Hermansoh repentinamente se tornou o centro das atenções

 Aurel Hermanah Style na proposta de Tariq-Aaliyah Foto: Instagram @aurelie.hermansyah

29 de janeiro de 2025 tornou -se um dia cheio de felicidade para os famosos casais Aaliyah Massaid e Tariq Halilintar. Eles comemoraram dois momentos especiais ao mesmo tempo, a saber, a celebração da primeira gravidez mensal do 26º aniversário de Aaliyah e Tariq.

Aaliyah parece elegante e charmoso, com rendas brancas combinando e um véu combinando. Ele escreveu as informações que tocaram seu coração em sua carga fotográfica.