VIVA – O mercado de transferências de inverno da série 2025 foi encerrado oficialmente na segunda -feira, horário local ou terça -feira, 4 de fevereiro de 2025 horas da manhã.

Vários clubes da liga italiana concluíram suas atividades de transferência, com as melhores equipes que os novos jogadores trazem para fortalecer o time durante a segunda metade da temporada.

De acordo com os dados do TransferMarkt, como 1907, o clube de propriedade do chefe do Djarum, Hartono Brothers, tornou -se uma equipe com a maior despesa, atingindo 49,20 milhões de euros (equivalente a RP830 bilhões).

O tempo passa para Patrick Kluivert para preparar Seleção Indonésia que continuarão a luta na classificação da Copa do Mundo da zona asiática de 2026.

Kluivert ainda está procurando dois treinadores locais que o acompanham. Até 10 candidatos sofreram o processo de intervenção. Anteriormente, Kluivert trouxe dois treinadores assistentes, a saber, Alex Pasteor e Denny Landzaat. Pasteor é um dos treinadores experientes de propriedade dos holandeses hoje.

4. Jogadores naturalizados estão cada vez mais crescendo, a seleção da Indonésia é criticada por mídia estrangeira

Os passos do PSSI trazem vários descendentes para fortalecer Seleção Indonésia Ele recebeu um forte foco da mídia estrangeira do Japão, SportsBull.jp.

Essas mídias baseadas em Tóquio destacam a naturalização desenfreada dos jogadores realizados pela Indonésia. Eles não esqueceram de se lembrar do impacto no futebol nacional.

Em um dos artigos que publicaram, o SportsBull.jp considerou que o número de jogadores naturalizados na equipe nacional da Indonésia era demais. Na verdade, eles disseram que quase metade da equipe de Garuda estava agora cheia de holandeses.

3. História por trás da naturalização de Ole Romey

Oxford United Striker, Seja Romey Apenas esperando o tempo para se tornar um cidadão indonésio. Isso foi após a reunião plenária do DPR aprovou o pedido de naturalização do Volto de 24 anos.

Ole Romeny está programada para sofrer o processo de prestar juramento dos cidadãos indonésios em 8 de fevereiro de 2025 e tem a oportunidade de ser disputado pela equipe nacional da Indonésia em março de 2025 para enfrentar a Austrália e o Bahrein. O gerente da Seleção Nacional da Indonésia, Furdji, agradece que, no final, Romey quer se tornar um cidadão indonésio. Porque Romey é um jogador de grau A e ainda é jovem.

2. 3 Jogadores dos descendentes mais difíceis a serem persuadidos a defender a seleção indonésia

Nos últimos anos, a All Indonesia Football Association (PSSI) perseguiu ativamente os descendentes para fortalecer Seleção Indonésia.

No entanto, nem todos os jogadores sangrentos da Indonésia são facilmente persuadidos a serem naturalizados. Alguns deles acreditam que ainda têm a oportunidade de serem chamados de seleção holandesa, porque a maioria dos descendentes vem da terra dos Wind Mills. Aqui estão os três descendentes mais difíceis dos filhos para defender a equipe nacional da Indonésia:

1. O clube de propriedade do Djarum-chefe como 1907 Jor-Joran na transferência da Liga Italiana, passou RP830 bilhões

