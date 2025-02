Mais popular: as pessoas que reclamam do KCI são monitoradas por uma tela grande, reconhecimento de traficantes de drogas para a polícia

Yakarta, Viva – Vários eventos interessantes estão criando a atenção dos leitores da Viva, especialmente no canal de tendência. Vários artigos virais estão no centro de atendimento, variando do sistema de monitoramento para o cliente do passageiro da PT Kereta Indonésia (KCI) que surpreendeu os cidadãos, ao reconhecimento de traficantes de drogas que alegaram depositar dinheiro rotineiramente à polícia.

Ao longo de segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025, os artigos sobre queixas públicas à KCI que aparentemente foram monitoradas através de uma tela grande no centro de controle se tornaram a mais lida. Além disso, também houve casos de funcionários do Bumn que foram blasfemares após taxas degradantes, até que dois policiais pegaram o casal em vermelho no carro.

Aqui estão cinco artigos mais populares na viva tending:

1. As pessoas virais que reclamam do KCI acabaram sendo monitoradas em uma tela grande, cidadãos: eles também devem ser a agência paral

As redes sociais estão sendo animadas por um vídeo que mostra o sistema de monitoramento de reclamações do cliente por Pt Kereta, Indonésia (KCI). Sabe -se que o vídeo é amplamente distribuído e se torna viral nas redes sociais.

No vídeo viral, parece que cada reclamação e queixa do público são monitoradas em tempo real através de uma tela grande no KCI Control Center. Muitos cidadãos ficam surpresos e surpresos com esse sistema.

2. Funcionários da Hina Honory, é assim que os funcionários do Bumn se desculpam depois do vídeo viral para obter críticas de usuários da Internet

O Universo Mundial Virtual ficou surpreso com um vídeo com um funcionário do Bumn que degradou as taxas que usavam as instalações do BPJS. O vídeo foi enviado pelo funcionário de Bumn por meio de sua conta Tiktok, @Wennymyzon1.

No vídeo carregado, essa mulher chamada Wenny é vista insultando taxas que estão na fila em unidades de saúde usando BPJs

3.

Dois policiais se tornaram uma conversa pública depois de ficarem presos com a mão vermelha pela extorsão de casais que estavam sozinhos no carro. Esse caso se tornou viral nas redes sociais depois que os moradores registraram o incidente através de um fardo que recebeu ampla atenção nas redes sociais.

O incidente ocorreu à noite em uma área de North Semarang. Os dois policiais se aproximaram do casal que falou no carro e os acusou de cometer ações que violavam a lei. Com este pretexto, RP2,5 milhões pediram que as vítimas não fossem processadas.

4. Viral! Ender Narcoba City Advent para NY Metor para Labuhanbatu Politic

O vídeo viral surpreendeu o reconhecimento de um traficante de drogas chamado Enary Mute Siregar. O concessionário alegou ter coletado a polícia na delegacia de Labuhanbatu.

O vídeo viral surpreendeu o reconhecimento de um traficante de drogas chamado Enary Mute Siregar. O concessionário alegou ter coletado a polícia na delegacia de Labuhanbatu.

"que pago na sede da polícia de Labuhanbatu, o que equivale a cerca de RP160 milhões todos os meses", disse Ender em um vídeo publicado em uma conta do Instagram, @medan_headlines.news , citado por Viva, segunda -feira, segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

5. Ade Armando diz que a memorização do Alcorão não é mais necessária na era digital

Os ativistas das redes sociais, Ade Armando, retornaram à atenção após sua declaração sobre a relevância de memorizar o Alcorão na era digital viral nas redes sociais.

Em sua declaração, ele destacou como o desenvolvimento da tecnologia mudou a maneira pela qual os humanos acessam o Alcorão, para que a prática de memorizar as escrituras não seja mais uma grande necessidade.

