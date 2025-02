Mais popular: as previsões de Armand Mauna mudam os direitos autorais Agnez Mo, Nagita Slavina é acusada de agrupar 3 kg de GLP Gas

Yakarta, vivo – Os problemas de direitos autorais caóticos entre Agnez MO e ARI podem ser previstos por Armand Mauna podem causar hostilidade entre os colegas músicos. Por outro lado, Nagita Slavina se tornou uma fofoca porque foi descoberto que ela tinha muitos 3 kg de gasolina em casa.

Várias notícias se tornaram questões de tendência ao longo do dia. Aqui estão 5 dos artigos de notícias mais populares sobre o Living Canal Showbiz na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025. Yuk, deslocamento!

Armand Maulana Prediction of Copyright Chaos Agnez Mo causará hostilidade entre músicos

A indústria da música do país está agora em verso em relação aos problemas de direitos autorais enfrentados por Agnez MO e ARI. Agnez Mo foi condenado por ter sido comprovado que cometeu uma violação dos direitos autorais da música de Ari Bias intitulada. Essa controvérsia foi decidida pelo painel de juízes do Tribunal Comercial Central de Yakarta em 30 de janeiro de 2025, onde Agnez MO foi obrigado a pagar a realeza de Rp 1,5 bilhão.

Acusado de agrupar 3 kg de GLP Gas, Nagita Slavina: Eu não sei primeiro …

O artista, Nagita Slavina, de repente se tornou o centro das atenções depois de uma foto que é mostrada com uma pilha de GLP de 3 kilogramas, viral nas redes sociais.

A foto que se originou no programa de entretenimento RANS do YouTube em 2020 recebeu um foco de atenção nas redes sociais porque estava circulando novamente no meio de uma situação difícil, as pessoas encontraram 3 kg de gás subsidiado ou comumente chamado de gás de melão.

O cantor Agnez MO foi condenado por ter sido comprovado que cometeu uma violação dos direitos autorais da música criada por ARI viés, disse o intitulado. Agnez Mo, pelo menos, cantou pelo menos três vezes em seu show para trazer essa música sem a permissão de seu criador. Essa controvérsia foi decidida pelo painel de juízes do Tribunal Comercial Central de Yakarta em 30 de janeiro de 2025.

Ele perguntou o sentimento depois de Richard Lee Mualaf, esta é a resposta da esposa

 Richard Lee e sua esposa, Reni Effendi

Reni Effendi finalmente deu uma resposta sobre as notícias de seu marido, Richard Lee, que supostamente abraçou o Islã. Ustaz Derry Sulaiman revelou pela primeira vez as informações sobre a transferência da crença de Richard Lee por meio de cargas nas redes sociais do Instagram em 28 de janeiro de 2025.

Exige Agnez Mo, Ari Bias: não apenas o dinheiro que eu persegui, mas a ética

 Compositor musical, ARI Viés.

O cantor Agnez Mo foi condenado pelas violações de direitos autorais da música criada por Ari Bias. O Tribunal Comercial Central de Yakarta impôs sanções na forma de uma multa de Rp1,5 bilhões contra Agnez neste caso.

