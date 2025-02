Mais popular: as vítimas da liga tailandesa da Liga Tailândia de Pratama Arhan na liga tailandesa, a competição para a Liga 1 está aquecendo

Yakarta, vivo – A notícia sobre o lançamento mortal do zagueiro da seleção nacional da Indonésia, Pratama Arhan, na Liga Thai, tornou -se um leitor caçado por Viva Bola no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

Arhan marcou uma assistência para sua equipe do Bangkok United quando enfrentou o Rayong FC na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025. Especificamente, a participação resgatou o Bangkok United da derrota. A pontuação termina em 2-2.

Há também notícias sobre a Persiraja Banda Aceh, que dobrou Psim Jogja nos últimos 8 da Liga 2. Isso torna a competição para a Liga 1 ainda mais quente.

Essas são cinco das notícias mais populares no canal de bola e os esportes resumidos pela Viva Round Up:

5. Pollan Pollan, Bandung BJB Tandamata promessa para melhorar

 Aparência de Bandung BJB Tandamata na série Proliga 2025 Bandung Foto: Viva.co.id/dede Idrus (Bandung)

Bandung BJB Tandamata deve engolir a pílula amarga depois Perca 1-3 (25-21, 21-25, 21-25, 19-25) Popsivo Polwan na segunda rodada da série Bandung Proliga 2025 em Gor Jalak Harupat, Bandung Regency, sexta -feira, 9 de fevereiro de 2025.

4. Aparecendo no campeonato júnior júnior júnior de FIM, Veda Ega Pratama é apoiada pelo MSGFM

 Veda Ega Pratama Foto: Veda Ega Pratama / Instagram

Corredor indonésio, Veda Ega Pratama Obtenha suporte Quando ele vai estrear no FIM Juniorgp World Championship Moto3.

3. Persiraja supostamente psim, a competição para a Liga 1 está aquecendo

 Os jogadores de Persiraja e PSPs lutam pela bola durante a partida do Big 8 League 2 no Aceh Band Stadium. (IST) Foto: Viva.co.id/dani Randi (Banda Aceh)

PERSIRAJA ACEH SUCCEST BAND Escolha 3 pontos Para seus convidados, Psim Yogyakarta, na 8ª rodada da temporada 2024/2025 da Liga X do Grupo X, que ocorreu no H. Dimurthala Band Aceh Stadium, na noite de sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

2. O ex -atacante de Persebaya pode ser um passe morto da morte de Pratama Arhan na liga tailandesa

 Pratama Arhan em Bangkok United

Defensor da Seleção Nacional da Indonésia, Pratama Arhan mostrou novamente Sua vantagem de jogar. O último, sua arma principal leva na liga tailandesa. Arhan marcou uma assistência para sua equipe do Bangkok United quando enfrentou o Rayong FC na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025. Especificamente, a participação resgatou o Bangkok United da derrota. A pontuação termina em 2-2.

1. Paul Munster disse que depois de Persebaya foi conquistado perseguir sozinho

 O técnico de Persebaya, Paul Munster, em uma conferência de imprensa antes de Persis Foto: Viva.co.id/rahmat fajar (Surabaya)

Persebaya voltou Engolindo sua quinta derrota Nos últimos seis jogos depois de derrotar por 2-1 do Persis apenas na semana 22 da Liga 1, no estádio Manahan, na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Com esses resultados, Persebaya venceu apenas um ponto nos últimos seis partidos