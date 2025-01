Mais popular: Daihatsu Sigra não é forte na direção, novo método de ladrão

Jacarta – Várias notícias apareceram no VIVA Otomotif na última sexta-feira, foram amplamente lidas e se tornaram as mais populares. Desde o fato de o Daihatsu Sigra não poder subir colinas até o novo método de ladrões.

1. Este é o carro alugado que eles levaram até o proprietário ser morto a tiros na estrada com pedágio de Tangerang.

 Veículo suspeito de ser o gatilho do tiroteio contra o patrão da locadora Foto: Instagram/rentmobilcikarang1

O caso de desvio de carros alugados voltou a ocorrer, desta vez foi vivenciado por IA (48), proprietário do carro alugado que foi morto a tiros na área de descanso KM 45 da rodovia Tangerang-Merak, até o o vídeo do tiroteio foi divulgado. viralizou nas redes sociais.

O chefe da polícia da cidade de Tangerang, comissário da polícia, Baktiar Joko Mujiono, disse que o atirador que carregava o Honda Brio pertencente ao carro alugado não era o locatário, mas havia mudado de mãos.

2. O Daihatsu Sigra não é forte o suficiente, tem muita “coragem”.

 Daihatsu Sigra no GIIAS 2024

Um incidente único ocorreu em uma estrada montanhosa íngreme. Um carro Daihatsu Sigra, que deveria ter sido projetado para transportar no máximo 7 pessoas, foi forçado a transportar entre 9 e 10 passageiros.

Com isso, o carro não pôde embarcar e os passageiros tiveram que descer para ajudar a diminuir a carga.

3. Tenha cuidado, este é um novo método para os ladrões atingirem os motoristas.

 Novo método para ladrões atingirem motoristas de automóveis

Um vídeo viral que circula no Instagram mostra um novo método de roubo que atinge os pertences do proprietário do veículo tocando no retrovisor do veículo.

O vídeo mostra um carro Suzuki parando em um estacionamento. Momentaneamente, uma pessoa que andava de bicicleta bateu deliberadamente no retrovisor do carro, fazendo-o mudar de posição.