Mais popular: descobrindo a razão de Sunardi, Pabowo ameaçou seu ministro e o orçamento do IKN foi bloqueado

Ronda, vivo – As notícias mais populares do Kanal News que foram transmitidas ao longo da quinta -feira (02/06/2025) ontem houve três notícias selecionadas. As três notícias de um caso criminal que revelou o motivo de um assassinato atroz em Bekasi, a firmeza do presidente Prabowo em tomar medidas enérgicas contra o aparelho que eles não atenderam, bem como os grandes desafios enfrentados pelo ambicioso projeto IKN devido a limitações orçamentárias . A seguir, é apresentado um resumo das três notícias mais cobertas que atraem a atenção do leitor:

1. Descobrindo os motivos e formas de Sunardi matando sua esposa e funcionários do banco

Sunardi (43) foi preso pela polícia do metrô de Bekasi sob a acusação de matar sua segunda esposa, Almaidah (51), em novembro de 2022, e Sri Pujayanti (22), um funcionário do banco móvel, em februry 2025. Ambas as vítimas foram mortas por estrangulagem usando o uso Usando seu próprio hijab depois de matar Almaidah, Sunardi escondeu seu corpo no tanque de sua casa na cidade de Cikoronjo, a vila de Sindangmulya, Cibarusah, Bekasi.

2. A ameaça de pabowo para os subordinados: quem ainda é dado, eu vou agir

 O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, no 102º evento Harlah NU em IsTora Senayan, Central Yakarta, quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025 (fonte: PBNU)

Em comemoração do 102º aniversário de Nahdlatul Ulama, na Istora Senayan, Central Yakarta, o presidente Pabowo Subianto enfatizou seu compromisso de tomar medidas energéticas contra funcionários do governo que não cumpriram. Ele enfatizou a importância da lealdade do aparato para o povo indonésio.

“Nos primeiros 100 dias, alerrei muitas vezes, agora que é teimoso, que é Dablek, que não quer se juntar a essa grande corrente, com as demandas do povo do governo limpo, eu agirei”, disse Pabowo

3. Ministro de Obras Públicas Call O orçamento do projeto IKN está bloqueado, não há dinheiro!

 Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggode Foto: Ministério das Obras Públicas

O Ministro das Obras Públicas, Dody Hangodo, revelou que o orçamento para a construção da capital estadual (IKN) do arquipélago ainda está bloqueado, portanto, não há progresso significativo na realização do orçamento de 2025 mencionou que seu ministério realizou uma eficiência orçamentária de até RP81,38 bilhões de acordo com as instruções do presidente.

