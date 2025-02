Mais popular: DeSy Ratnasari disse sobre Ruben Onsu Mualaf, o filme que uma proposta de negócios estava quieta

Yakarta, vivo – Desy Ratnasari finalmente abriu sua voz sobre as notícias de que Ruben Onsu já havia sido convertido. Ultimamente, é relatado que os dois têm um relacionamento especial, mas são bloqueados por diferenças religiosas. Por outro lado, a projeção do filme que uma proposta de negócios estava vazia do público e não atingiu o objetivo diário. Isso está supostamente relacionado à controvérsia causada pela abidindo ghifari.

Várias notícias se tornaram questões de tendência ao longo do dia. Aqui estão 5 dos artigos de notícias mais populares da edição do Living Canal Showbiz na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025. Yuk, deslocamento!

Desy Ratnasari finalmente abriu sua voz no assunto de Ruben Onsu Mialaf: Se eu me tornei um Irmão, ele …

Ruben Onsu e DeSy Ratnasari parecem se tornar cada vez mais um tópico quente nas redes sociais. Especialmente depois que ambos costumam mostrar sua união em público, há rumores de que o exposição de Sarwendah se tornará em breve.

O filme do filme para os negócios está quieto na platéia no primeiro dia do ar, o efeito das palavras de Abidzar?

O filme de negócios proposto foi transmitido nos cinemas em 6 de fevereiro de 2025. No entanto, em vez de ser bem -vindo com alto entusiasmo, a primeira projeção ocorreu com o número de espectadores longe das expectativas.

Perdana, DJ Koo falou sobre o destino das crianças e da herança após a morte de Barbie Hsu

O marido de DJ Koo do falecido Barbie Hsu finalmente falou pela primeira vez após a morte de sua esposa. Através de sua carga no Instagram na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025, o DJ Koo revelou uma dor profunda para a partida de sua esposa.

O ator Muhammad Hamasari, Kang Gobang, em bandidos de pensão, morreu

 Dedi Actori Gobang Ator em Telenovelas e bandidos de aposentadoria

O país de entretenimento do país é novamente afligido pela saída do ator Muhammad Hamasari,

Conhecido através de seu papel como Kang Gobang nos bandidos de pensão da novela. O ator de 56 anos morreu repentinamente enquanto passava pelo processo de filmagem para a última temporada da novela.

A questão do marido foi supostamente revelada: Iris Wull baixou um teste?

A notícia foi menos agradável para a casa das redes sociais, Iris Wull. Supostamente deu um sinal relacionado à suposta questão de seu marido, Andreas Wull, através de cargas em suas redes sociais.

