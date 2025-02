Mais popular: é assim que Aurel Hermanah perde peso, 6 razões pelas quais as mulheres precisam exercer pesos

Yakarta, vivo – Viva.co.id Lifestyle Canal, no domingo, 2 de fevereiro de 2025, possui quatro artigos com o maior número de leitores. Dos cinco artigos, um dos quais discutiu a maneira como Aurel Hermansyah perdeu peso.

Além desse artigo, quais artigos são o maior número de leitores? As seguintes informações.

Slim rapidamente, acontece que é assim que Aurel Hermansyah diminui o peso

 Aurel Hermanah primeiro e agora

Aurel Hermansyah é uma das figuras públicas que realmente inspira muitas pessoas devido ao seu estilo de vida ativo e saudável. Aurel Hermansyah havia se tornado um objetivo dos usuários da Internet porque tinha um excesso de peso depois de dar à luz seu segundo filho no final de novembro de 2023. Isso motivou Aurel Hermanah a poder ter o peso ideal novamente por diligente nos esportes e manter uma dieta.

Segundo Aurel Hermanah, a principal chave para viver uma vida saudável é uma intenção forte. Não sobre quanta material precisa procurar tratamento aqui e ali, Aurel Hermansyah enfatiza a importância do desejo de iniciar uma vida saudável.

A razão pela qual a Coréia do Sul é um destino favorito para turistas e inspiração para o mundo da beleza.

 Kali Cheonggunheon, um dos destinos turísticos favoritos da cidade de Seul, Coréia do Sul.

A Coréia do Sul tem sido um dos destinos turísticos favoritos para muitas pessoas em todo o mundo, incluindo turistas indonésios. A popularidade deste país não é apenas impulsionada pela indústria do entretenimento, como o drama K-pop e coreano, mas também pelas tendências mundiais de beleza e moda.

Não é de surpreender que a pele natural da Naagagreen tenha escolhido a Coréia do Sul como o Grande Prêmio do Programa 12oad to Korean, uma forma de agradecimento por seus clientes fiéis.

Viagem de Razzan Saleh, de um garoto de esquadrão milhões de seguidores nas redes sociais

Razzan Saleh, que é mais familiar para quebrar, é um exemplo de um conteúdo de jovens criadores de sucesso que conseguiu construir sua carreira do zero. Nascido em Yakarta em 16 de agosto de 2003, Rajan mostrou o espírito inabalável e a criatividade ilimitada na criação de conteúdo digital que atraiu a atenção de milhões de pessoas. Além de ser ativo como criador, ele também gerencia com sucesso um negócio em crescimento.

6 razões pelas quais as mulheres precisam fazer exercícios de levantamento de carga, não apenas a forma de gordura e músculo

Os exercícios de levantamento de peso são frequentemente considerados uma atividade que é adequada apenas para os homens. Agora, essa suposição começa a mudar em conjunto com o aumento de conhecimento e informações sobre saúde. As mulheres também são incentivadas a fazer exercícios de peso. Este é o motivo.

É inegável que ainda existem muitas pessoas que avaliam o objetivo de levantar pesos se destina a pessoas que desejam formar um físico mais muscular. De fato, esse tipo de exercício pode aumentar a força física e contribuir para a saúde a longo prazo.

