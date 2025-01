Mais popular: Este Ulama pede a poligamia, não a Sunnah, até que o poder da água da ablução supere a agitação

Jacarta – O canal Lifestyle VIVA.co.id, no sábado, 18 de janeiro de 2025, teve quatro matérias com maior número de leitores. Dos quatro artigos, um deles discute o poder da água da ablução para superar a inquietação.

Além desse artigo, quais artigos atraem mais leitores? Aqui está a informação.

Este Ulama chama poligamia e não Sunnah, porque…



O Xeque Mukhtar Jamil deu uma palestra destacando os mal-entendidos que frequentemente ocorrem na sociedade em relação às leis da poligamia. Segundo ele, a suposição de que a poligamia é sunnah não é verdadeira de acordo com as opiniões dos estudiosos do fiqh das quatro principais escolas de pensamento.

Em sua explicação, o Xeque Mukhtar Jamil citou a opinião de vários estudiosos proeminentes, como o Xeque Khatib Syirbini no livro Mughnil Muhtaj, o Imam Romli em Nihayatul Muhtaj, o Imam Ibnu Abidin em Hasyiah, o Xeque Manshur Al-Buhuty em Kasyful Qina e o Imam Ruyani em Bahrul Muhith.

Diante de Daniel Mananta, este Ustaz revela o poder da água da ablução para superar a agitação

 Ustaz Pardamean Harahap e Daniel Mananta

Não se pode negar que todos se sentiram nervosos ou desconfortáveis ​​com várias coisas. Começando pelo nervosismo antes de uma prova, nervosismo ao querer uma entrevista ou até mesmo nervosismo ao fazer uma apresentação na frente de muitas pessoas.

Para reduzir o nervosismo, outras pessoas podem fazer isso de muitas maneiras. Começando por fazer exercícios respiratórios, beber ou até comer doces. Mas quem poderia imaginar que realizar a ablução também poderia acalmar nossos corações ansiosos?

Quando a Geração Z parece diferente, a história por trás da marca Muslimah

A Geração Z, ou a geração nascida entre meados da década de 1990 e o início da década de 2010, muitas vezes é apanhada por um estigma negativo. Muitas vezes são considerados uma geração preguiçosa, mentalmente vulnerável, demasiado relaxada e sem ética de trabalho. Este estereótipo muitas vezes coloca a Geração Z na sombra das gerações anteriores, como os millennials e os baby boomers, que eram considerados mais duros e disciplinados.

Aldeia de ecoturismo baseada em Rattan em East Kalimantan

 Mulheres tecendo rattan em Kampung Long Beliu, Berau, Kalimantan Oriental Foto: VIVA.co.id/Jhovanda (Kalimantan Oriental)

A província de Kalimantan Oriental (Kaltim) é a segunda maior área produtora de rattan na Indonésia, depois de Kalimantan Central. No entanto, o rattan não se tornou actualmente um produto regional líder relacionado com produtos florestais não-madeireiros. Atualmente, a maior parte do rattan expedido da Ilha de Kalimantan é rattan bruto, cujo preço é baixo porque não tem valor acrescentado.

Por esta razão, o governo da regência de Berau, em Kalimantan Oriental, formou uma vila de ecoturismo baseada em rattan na vila de Long Beliu. Esta aldeia, habitada pela comunidade tradicional Dayak, possui uma grande floresta de vime e é fácil de encontrar.

