Mais popular: Mu New Striker, Liverpool foi para o campeonato da Liga Inglesa

Yakarta, vivo – É relatado que o gerente do Manchester United, Ruben Amorim, descobriu que um atacante é recrutado em um futuro próximo. Segundo relatos, existem dois nomes que são o objetivo tático.

As notícias sobre o atacante do MU receberam muitos aspectos pendentes dos leitores do Viva.co.id no sábado, 15 de fevereiro de 2025. Por causa disso, empoleirados na posição superior das notícias mais populares do canal de bola.

Além das notícias sobre os atacantes da MU que foram descobertos por Amorim, outra notícia que pode se destacar dos leitores do Viva.co.id é sobre o Liverpool dos Campeões da Liga Inglesa.

Para mais detalhes, aqui apresentamos cinco das notícias mais populares ontem:

1. Ruben Amorim encontrou seu novo atacante

O Manchester United está preparando uma grande partida da Premier League com o Tottenham no domingo, 16 de fevereiro de 2025, com apenas dois pontos separando as duas partes.

2. Liverpool que se dirige ao campeão da Liga Inglesa, Pep Guardiola: não pode 100 pontos como o Manchester City!

Pep Guardiola em tom de zombaria, disse que o Liverpool não poderia corresponder ao recorde de 100 pontos em uma temporada. O que ele disse? Saiba aqui.

3. O chefe da Persible lembra Bobotoh, não esteja determinado a ir para Patriot, apesar de usar roupas

A PT Persib Bandung dignificou o comissário, Umuh Mallar, pediu firmemente a Bobotoh que não fosse decidido vir ao estádio durante a partida de Maung Bandung contra Persija Jacarta, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

4. Dissecando o cenário de Yogyakarta PSIM pode ser classificado para a Liga 1

Psim Yogyakarta tem a oportunidade de se qualificar para a Liga 1 na próxima temporada. Atualmente, Psim Jogja continua sendo a parte superior do Grupo X nas últimas 8 da temporada 2024/2025.

5. Para o bem dos quatro finais translúcidos, o Bandung BJB Tandamata está determinado a que é uma vassoura limpa para a partida prolongada 2025 restante

A equipe feminina de vôlei de Bandung, BJB Tandamata, continuará a luta para ganhar ingressos para se classificar para a rodada final da temporada prolongada de quatro 2025 quando você enfrenta Yakarta Enduro.

