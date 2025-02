Mais popular: o atleta de xadrez Irene Sukandar ganha o 9 Ranking mundial usando taxas próprias, a Indonésia elimina a Malásia no BAMTC

Yakarta, vivo – Notícias sobre os atletas de xadrez Irene Kharisma Sukandar, que participou do torneio mundial com seu próprio custo de ser um leitor de vida ao vivo durante quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Leia também: BAMTC 2025: A Indonésia foi classificada para as quartas de final como campeões de grupo, Malásia levantando utensílios

Esta declaração foi entregue quando Irene Sukandar se tornou uma convidada na transmissão ao vivo do YouTube no canal Reza Arap.

Além disso, também há notícias do Bádminton Asia Team Championship (BAMTC). Onde, a Indonésia, conquistou a vitória enquanto envia para casa Malasia.

Leia também: Irene Sukandar Catur nono atleta no mundo no campeonato com sua própria capital, Menpara Dito deu uma explicação

A seguir, é o artigo mais popular no canal esportivo:

4. BAMTC 2025: A Indonésia foi classificada para as quartas de final como vencedores do grupo, a Malásia levantou malas

Leia também: O destino de Irene Sukandar: Então o atleta de xadrez do nono lugar do mundo sem ser patrocinado pelo país, Arap está com raiva

 Singles de mulheres indonésias, Komang Ayu Cahya Dewi

A Indonésia certamente se qualificará para as quartas de final do Campeonato Misto de Equipes da Bádminton Asia (BAMTC) 2025 com o estado dos campeões do grupo. Isso foi confirmado depois que a Indonésia conquistou a Malásia por 3-2 em um duelo realizado em Ginásio Conson, Qingdao, China, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Enquanto isso, a Malásia Elevar uma mala confirmada.

3. Alinee Indonésia contra a Malásia no BAMTC 2025 hoje

 Duplas de homens indonésios Muhammad Shibul Fikri/Daniel Marthin

A equipe indonésia de Bádminton continuou a luta no campeonato de equipes de Bádminton Asia 2025 (BAMTC) hoje, quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025. Desta vez, Indonésia vai enfrentar a Malásia No Partido Preliminar do Grupo B em Conson Gymnasium, Qingdao China.

2. O destino de Irene Sukandar: Então o xadrez do nono lugar do mundo sem ser patrocinado pelo país, Arap está com raiva

 GM Irene Sukandar Foto: Instagram.com/irene_sukandar/

Irene Kharisma Sukandar, uma atleta internacional de xadrez na Indonésia, revelou que ela ingressou no torneio de classe mundial Com sua própria capitalEu sem o apoio do estado. Isso foi revelado na sessão de transmissão ao vivo do YouTube em Reza Arap Cannel, onde Irene foi convidada a falar e ensinar Ajedrez.

1. A atleta de Irene Sukandar Catur nono no mundo no campeonato com sua própria capital, Menpara Dito deu uma explicação

 Grão -mestre Catur Indonésia, Irene Kharisma Sukandar. Foto: Instagram/@Irene_sukandar

Irene Sukandar revelou que quase 100 % dos fundos usados ​​para participar do torneio vieram de seus bolsos pessoais, mesmo no último torneio de Nova York no Natal e Ano Novo. Este torneio levou Irene a ocupar nove no mundo.