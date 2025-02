Mais popular: o PPDB mudou para o SPMB, o enviado especial do presidente mais rico do terremoto de choque de Yogyakarta

Yakarta, vivo – O Ministério do Ensino Primário e Secundário (Kemendikdasmen) mudou o nome das novas admissão de estudantes (PPDB) para a seleção de novas admissão de estudantes (SPB).

Leia também: Raffi Ahmad conheceu Habib Rizieq Shihab, o que foi discutido?

Não apenas mudou o nome. Há também um sistema diferente. No PPDB, há um sistema de zoneamento. Agora, o sistema é alterado para um sistema doméstico.

O Ministro do Educação Primária e Secundária (Mendikdasmen) Abdul Muti explicou a diferença entre o sistema de zoneamento e o sistema de domicílio.

Leia também: Raffi Ahmad aprovou, este é o mensageiro presidencial mais rico do presidente

 Ilustração de registro do PPDB

A notícia sobre a diferença entre o sistema de zoneamento com o endereço é a notícia que é a mais lida pelas notícias do canal VIVASábado, 1 de fevereiro de 2025.

Leia também: O terremoto abalou Yogyakarta, os moradores se dispersaram para o pânico da casa

  A equipe da polícia de Trenggalek Inafis trouxe o chefe da cabeça da vítima cujo corpo foi encontrado em Ngawi. (Foto: Madchan Jazuli/Viva Java Oriental) Foto: Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

Além disso, as notícias sobre o caso da mutilação corporal de uma mulher em uma mala vermelha também atraíram a atenção do leitor. Desta vez, relacionado às notícias da gravação de autores de mutilação enquanto eles comem com a vítima no restaurante. Enquanto estavam no restaurante, os dois tiveram uma briga.

Não apenas as duas notícias que atraíram a atenção de muitos leitores. Várias outras notícias também geraram o interesse do leitor. Estas são as cinco notícias mais populares no canal de notícias VIVASábado, 1 de fevereiro de 2025 que está resumido por escrito Arredondamento:

1. O PPDB muda para o SPMB, essa é a diferença entre o sistema de zoneamento e domicílio

O Ministro do Ensino Primário e Secundário (Mendikdasmen), Abdul Muti, explicou a diferença entre o sistema de zoneamento na aceitação de novos alunos (PPDB) que agora é substituído pelo sistema de domicílio na seleção de novas admissões de estudantes (SPMB) em 2025 .

O professor Muisti disse que no nível primário não houve mudanças significativas entre o sistema de zoneamento e o sistema de domicílio.

No nível da escola secundária, a diferença está na taxa dos alunos recebidos em cada rota de seleção, desde a participação anterior do sistema de zoneamento de pelo menos 50 % até uma cota mínima do sistema de domicílio de 40 %. Leia as notícias completas aqui.

2. Registros de autores de mutilação do corpo em uma mala vermelha comendo em restaurantes com vítimas, aparentemente teve uma briga

Uma imagem do CCTV revelou os últimos segundos da reunião entre USWATUN HASANAH, uma vítima de mutilação que está em uma mala vermelha, com o agressor, Rochmat Trias.

A gravação foi tirada de um dos restaurantes de Lesehan em Kediri, Java Oriental, em 19 de janeiro de 2025.

  A equipe da polícia de Trenggalek Inafis trouxe o chefe da cabeça da vítima cujo corpo foi encontrado em Ngawi. (Foto: Madchan Jazuli/Viva Java Oriental) Foto: Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

Na gravação, a vítima com uma camisa rosa foi vista sentada com o agressor com uma camisa.

Inicialmente, os dois pareciam apreciar o jantar, mas a atmosfera mudou quando começaram a se envolver em argumentos. Leia as notícias completas aqui.

3. Raffi Ahmad passa, aqui está o mensageiro presidencial mais rico

A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) anunciou o relatório sobre os ativos dos organizadores do estado (LHKPN) do oficial de gabinete subiano vermelho e branco. Vários representantes especiais do presidente também depositaram LHKPN como Raffi Ahmad e Zita Anjani.

Para o mensageiro especial do presidente, houve sete pessoas inauguradas pelo presidente Pabowo. No entanto, um mês depois de ser inaugurado, o pseudônimo de Miftah Maulana, Gus Miftah, renunciou como um mensageiro especial do presidente no campo da harmonia religiosa e promovendo instalações religiosas.

A posição de Gus Miftah ainda está vazia até agora. Portanto, as seis pessoas restantes que serviram como mensageiros especiais do presidente. Os seis dígitos são os seguintes. Leia as notícias completas aqui.

4. Idade 34, Erni Ariyanti foi nomeado Presidente do Norte Sumatra DPRD para o período 2024-2029

O DPRD de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) comemorou uma procissão da inauguração do Presidente do DPRD de Sumatra del Norte para o período 2024-2029, na posse de Erni Ariyanti, que era da política jovem do Partido Gack .

A inauguração de Erni Ariyanti como presidente do DPRD de Sumatra del Norte ocorreu no DPRD plenário de Sumatra North Sumatra, em Jalan Imam Bonjol, Medan City, sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

“Alhamdulillah, nunca pensei. Além disso, aos meus 34 anos, meu presidente geral confiou em mim como presidente do DPRD de Sumatra del Norte”, disse Erni a jornalistas após a inauguração. Leia as notícias completas aqui.

5. O terremoto abalou Yogyakarta, os moradores de pânico espalharam -se do lado de fora da casa

Um terremoto com uma magnitude de 5.1 sacudiu Yogyakarta e seus arredores. O terremoto foi relatado no sábado, 1º de fevereiro de 2025, às 07.40 WIB.

Com base em dados da Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica (BMKG), o terremoto centrado no mar OA a 105 km a sudoeste de Gunungkidul, DIY.

“Informação do terremoto de mag: 5.2, 01-feb-25 07:40:14 Wib”, “ Escreva a declaração da Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica (BMKG) na conta X. Leia as notícias completas aqui.