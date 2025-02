Mais popular: o sabor do sorvete favorito pode revelar personalidade, receita para a dieta da dieta de folhas laranja

Yakarta, vivo – O canal de estilo de vida da Viva possui quatro artigos com o maior número de leitores. Dos quatro artigos, um dos quais discute o sabor do sorvete favorito pode revelar a personalidade.

As previsões do zodíaco também não estão vazias dos leitores, sem mencionar o truque de Maudy Ayunda para que as roupas de linho não fiquem facilmente amarradas quando são levadas. Você quer saber as notícias completas? A seguir, é apresentada uma lista das notícias mais populares do canal de estilo de vida, sábado, 14 de fevereiro de 2025. Yuk, deslocamento!

Previsões do zodíaco no sábado, 15 de fevereiro de 2025, Leo: Não exceda os comprimentos ao resolver problemas

O prognóstico do zodíaco no sábado, 15 de fevereiro de 2025, é uma pena que o fracasso. Isso ocorre porque existem muitas previsões que podem ajudá -lo a descobrir o que acontecerá hoje a partir de questões financeiras, romance, relacionamentos entre colegas, saúde etc.

Cada zodíaco tem um número de cor e sorte que pode ajudá -lo a enfrentar melhor os dias. Como se sabe, todos os símbolos do zodíaco, é claro, têm previsões diferentes.

Leia mais aqui.

Dicas para Maudy Ayunda e Didiet Mauna para que a camisa de linho não seja usada quando é trazida

Roupas de linho eram recentemente muito populares. Uma das razões é porque as roupas feitas de linho é confortável e não a deixam quente, por isso é adequado para uso em clima quente, como na Indonésia.

Além disso, as roupas de linho também são frequentemente escolhidas como uma roupa quando você sai de férias. Infelizmente, porém, as roupas de linho são facilmente emaranhadas ao fazer as malas em uma mochila ou mala. Então, como nossas roupas de linho não ficam emaranhadas quando são levadas para viajar?

Leia mais aqui.

O sabor do seu sorvete favorito pode revelar sua personalidade!

Além de seu sabor delicioso e refrescante, o sorvete não era apenas uma sobremesa. De acordo com a investigação, a escolha do gosto quando ele come sorvete é revelar sobre sua personalidade.

Em seguida, prepare -se para aprender um pouco sobre você através do seu sorvete favorito. Como o que? A revisão a seguir, relatada por Medium, sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025.

Leia mais aqui.

Receita de frango Mercon Orange, um menu de dieta que se adapta a baixas calorias em calorias

 Receita para frango frondoso laranja, com baixo teor de calorias e adequado como menu de dieta

Para aqueles que estão de dieta, mas ainda querem desfrutar de uma refeição deliciosa e picante, esta receita de meron de folhas laranja pode ser a escolha correta.

Leia mais aqui.