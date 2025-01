Mais popular: os atores de beauthor caneca são presos, as peças da cabeça foram encontradas por Trenggalek

Yakarta, Viva – A polícia prendeu os supostos autores da mutilação de belas mulheres de Blitar, o Reino Unido (29) tornou -se um artigo proeminente no canal de notícias de Viva durante a semana, em 26 de janeiro de 2025. Onde, foi descoberto que o corpo da bela Wanit foi interrompido na região de Java Oriental.

Leia também: A mulher vítima de mutilação cujo corpo foi encontrado em Ngawi foi morto em Kediri

Como a principal peça do Reino Unido, foi encontrado pela polícia em Slawe Village, distrito de Watulimo, Ranggalek Regency. Este artigo também está sob os cuidados do Viva News Channel.

Além disso, os policiais também estão caçando uma transferência de Busker também se destacam no Viva News Channel. Porque, suspeita -se que os transvestidos sejam de força e ameaçando ao pedir dinheiro a um funcionário na área de Kembangan, West Yakarta.

Leia também: A figura de um ônibus traseiro que era viral, não aceito, recebeu Rp1.000, acabou que este era seu apelido

A polícia está sendo caçada pela polícia depois de ser relatada pelo oficial de fazenda Farmacia Farma, em Kemban, West Yakarta, devido a suas ações que forçam e ameaçam pedir dinheiro a um funcionário.

Bem, ainda existem outros artigos que estão no Center for Care no Viva News Channel para resumir em Round Up:

Leia também: O chefe do chefe da mulher de uma vítima de mutilação em Ngawi foi encontrado por Trenggalek

1. Polícia de prisão feminina de bela mutilação em Ngawi, supostamente vítima do marido Siri

 A polícia apoiou o corpo das vítimas de mutilação. (Foto: Madchan Jazuli/Viva Java Oriental) Foto: Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

A equipe da Polícia Regional de Java Java Oriental conseguiu prender os supostos autores da bela mutilação feminina feminina, o Reino Unido (29 anos), cujos corpos foram interrompidos no Regency of Ngawi. O autor é um homem de Tulungung, supostamente o marido da vítima.

“Alhamdulillah, prendemos os autores de mutilação na noite passada por volta de 24 (12 à noite). Inicial”, disse o diretor do diretor de investigação criminal da polícia regional de Java de Java, comissário de polícia Farman El Domingo, 26 de janeiro, 2025.

Mais, leia este link.

2. A cabeça da cabeça da mulher de uma vítima de mutilação em Ngawi foi encontrada por Trenggalek

 A equipe da polícia de Trenggalek Inafis trouxe o chefe da cabeça da vítima cujo corpo foi encontrado em Ngawi. (Foto: Madchan Jazuli/Viva Java Oriental) Foto: Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

A seção do chefe do Reino Unido (29 anos), uma mulher de mutilação de uma mulher cujo corpo foi encontrado em Ngawi Regency, Java Oriental, foi encontrado na vila de Slawe, distrito de Watulimo, Randy de Trenggalek. A peça principal da vítima foi apoiada no Hospital Regional de Tulungung no domingo, 26 de janeiro de 2025.

Monitorando a equipe oriental de Java Viva de Java no local, a equipe policial do Distrito de Trenggalek Inafis trouxe os pedaços do corpo da vítima e alcançou o RSUD Dr. Iskak Tulungung por volta de 11,54 Wib. No necrotério, a cabeça da vítima foi confiada à autópsia.

Leia este link para mais.

3.

 (Doc. Captura de redes sociais) Foto: Viva.co.id/mohammad yudha pasetya

A polícia está sendo caçada pela polícia depois de ser relatada pelo oficial de fazenda Farmacia Farma, em Kemban, West Yakarta, devido a suas ações que forçam e ameaçam pedir dinheiro a um funcionário.

“É verdade que ele está investigando os autores”, disse o chefe de polícia de Kemban, Kompol M. Taufik Iksan, no domingo, 26 de janeiro de 2025.

Para mais detalhes, você pode ler este link.

4. O cuidador do internato islâmico foi preso depois que três estudantes do sexo masculino

 Perpetradores de abuso sexual para Tres Santri em Tangerang, quando os policiais são liderados por Kresek Mapolsek Cell Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

S. Irfan (28), um homem que trabalhou como cuidador em um dos estágios islâmicos na vila rengada, o distrito de Kresek, a regência de Tangerang, foi presa pela polícia.

A prisão feita por um oficial conjunto da delegacia de Kresek e da Polícia de Tangerang, depois de ter sido supostamente cometido atos de abuso sexual em Tres Santri no internato islâmico.

Leia este link para mais completo.

5. A vítima do acidente da criança foi expulsa de uma motocicleta por um motorista de placa vermelha em East Yakarta

Uma criança em Duran Sawit, East Yakarta, tornou -se vítima de uma colisão de motociclista com uma placa vermelha. Esse incidente se tornou o foco público depois que uma câmera de CCTV registrou a ação de um motorista irresponsável.

O chefe do metrô do leste de Jacarta, o principal comissário Nicolas Ary Lilipaly, explicou que o incidente começou com uma colisão entre o autor e a vítima. Inicialmente, os autores solicitaram que o incidente do acidente de trânsito fosse concluído em uma família.

Leia este link completo.