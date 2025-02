Mais popular: Paula Verhoeven enviou uma foto com Baim Wong, a razão pela qual Lolly queria ter um relacionamento corporal com Vadel Badjidh

Yakarta, vivo -Na metade do processo de divórcio, Baim Wong e Paula Verhoeven foram encontrados passando um tempo com seus filhos. Ao contrário das condições acima que sugeriam o mal do outro, agora ambos parecem muito longe e pacíficos. Por outro lado, foi revelado que Lolly estava prestes a fazer sexo com Vadel Badjidh para abortar seu conteúdo.

Várias notícias se tornaram questões de tendência ao longo do dia. A seguir, 4 dos artigos de notícias mais populares da edição do Living Canal Showbiz no domingo, 16 de fevereiro de 2025.

Paula Verhoeven finalmente enviou uma foto com Baim Wong: Sua felicidade não pôde ser trocada

 Baim Wong e Paula Verhoeven

O processo de divórcio de Baim Wong com Paula Verhoeven ainda está filmando na corte religiosa do sul de Yakarta. Como o processo de divórcio não foi concluído, a custódia das crianças não caiu nas mãos de uma parte, Baim e Paula.

O momento de Haru Nikita Mirzani finalmente encontrou Lolly, Usuários da Internet: Conteúdo contendo cebola

Nikita Mirzani finalmente conheceu sua amada filha, Laura Meizani, ou familiarmente chamada Lolly. O vídeo que mostra o momento feliz é viral nas redes sociais, uma das quais foi carregada na conta do Instagram @nikita_mirzanimawardi172.

Segundo os relatos, Ruben Onsu é um convertido, Desy Ratnasari deu uma resposta chocante: minha intenção era um …

 Ruben Onsu e Desy Ratnasari

Ruben Onsu e DeSy Ratnasari se tornam cada vez mais focos públicos depois de mostrar seu sindicato várias vezes. Isso desencadeou a circulação de notícias que Sarwendah Exhwendah logo se tornaria uma conversão e aderir ao Islã.

Revelado! Esta é a razão pela qual Lolly quer relações corporais com Vadel Badjidh para fazer um aborto

Vadel Badjideh foi finalmente preso oficialmente depois de ser nomeado suspeito de atos imorais contra a filha de Nikita Mirzani, Laura Meizani, também conhecida como Lolly. Agora, é mostrado que Vadel Badjideh fez sexo com Lolly para causar gravidez. Em vez de ser responsável, Vadel Badjideh forçou sua namorada a abortar.

Ele foi revelado pela polícia do metrô do sul de Yakarta PPA Kanit, Akp Citra, que a razão pela qual Lolly queria fazer sexo deveria consumir persuadir Vadel Badjidh. O suspeito Vadel Badjideh prometeu inicialmente se casar com a vítima em caso de gravidez após o relacionamento sexual. No entanto, a promessa acabou sendo falsa. Em vez de se casar, Vadel Badjideh, por outro lado, pediu a Lolly para abortar seu útero por medo de que suas ações fossem conhecidas pela família.

