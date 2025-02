Mais popular: perseguição às mães biológicas depois de ficar preso por 3 kg de GLP, Palace convidam os residentes #kaburajadulu

Ronda, vivo – A história de uma criança que tem o coração para perseguir sua mãe biológica só porque ele foi pego por hipoteca 3 kg de gás GLPG, foi uma das notícias que atraiu a atenção do leitor na página Notícias Viva durante segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

Além das notícias, há outras notícias que atraem a atenção do leitor. Existem cinco notícias sob demanda para entrar na linha mais popular.

A primeira mais popular, uma criança que perseguiu sua mãe biológica, foi finalmente presa pela polícia. A perseguição foi porque foi pego cometendo 3 kg de gás GLP.

Então o segundo mais popular, relacionado a recausem que será entregue aos chefes regionais, que são realizados em Magelang. Um dos palestrantes será um ex -presidente. O que é Jokowi?

Para o terceiro mais popular, é a coleção de notícias mais popular. Onde entre eles estão relacionados a 18 vítimas, os acidentes morreram na nova estação indiana de Delhi. Incluindo o programa de relatório do vice -presidente.

A sala mais popular, em choque na sala do tribunal do Tribunal Distrital do norte de Yakarta pelo advogado Razman Arif Nasuity e seus amigos. Hotman Paris disse que Razman foi ameaçado com três artigos ao mesmo tempo.

Finalmente, o quinto mais popular é uma questão de perto ou hashtag #kaburajadulu nas redes sociais. O palácio disse que deveria haver habilidade.

As cinco notícias mais populares, resumimos em Arredondamento. Ou seja, a coleção de notícias mais popular durante ontem. Aqui estão as cinco notícias:

1. Preso por 3 kg de peão de tubo de GLP, o homem em Tanjung Balai tem seu coração para perseguir sua mãe biológica

 A, os autores dos perseguidores contra mães biológicas quando os policiais são garantidos. Foto: Viva.co.id/bs putra (medan)

A polícia da unidade de investigação criminal da polícia de North Binjai prendeu um homem com um A (32) porque era supostamente o coração perseguir sua mãe biológica, HS. O impacto da perseguição, a vítima sofreu ferimentos na cabeça e corpo.

2. O ex -presidente será um orador Cancelamento Cabeça Regional em Akmil Magelang, Jokowi?

 Presidente Prabowo Subianto liderou o primeiro dia do gabinete vermelho e branco em Akmil Magelang

Dizem que o ex -presidente da República da Indonésia é um orador na aposentadoria do chefe regional da Academia Militar Magelong, Java Central. No entanto, ainda não se sabe quem é a figura do ex -presidente da República da Indonésia.

3. Mais popular: 18 pessoas mortas na estação de Nova Délhi, Setwapres melhorando o serviço ‘informe mais vice -presidente’

 A ambulância levou Jenah em Delhi. (Ilustração fotográfica). Foto: Antara/Reuters/Adnan Abidi/AS

Um total de 18 pessoas foram relatadas mortas devido ao empurrado na estação de trem de Nova Délhi, na Índia.

4. Ngam no tribunal, Hotman Paris: Razman está ameaçado com 3 artigos ao mesmo tempo

 Hotman Paris Hutapea Foto: Viva.co.id/foe Peace Simolon

O famoso advogado Hotman Paris Hutapea cumpriu o chamado como testemunha da nascimento de Razman Arif no Tribunal Distrital de North Yakarta (PN).

5. O palácio dos moradores dos moradores de #Kaburajadulu no exterior se eles tiverem habilidades suficientes

 Chefe do Escritório de Comunicação Presidencial, Hasan Nasbi Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

O Palácio do Estado respondeu à multidão de hashtags #kaburajadulu em redes sociais (redes sociais), relacionadas a queixas públicas sobre as políticas do governo do presidente Pabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka, que não eram consideradas pro -poas.

