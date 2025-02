Mais popular: Razman Arif mal pode esperar para ver os filhos de Vadel e Lolly até que a morte da Barbie Hsu tenha causado preocupação

Yakarta, vivo – Razman Arif mal pode esperar para ver os filhos de Vadel Badjidh e Lolly se um dia os amantes são casados. Isso foi revelado após a notícia de que Vadel Badjidh queria propor seu amante no meio deste ano. Por outro lado, a morte da Barbie Hsu concluiu vários problemas legais complicados que devem ser tratados, especialmente com relação à custódia de seus filhos que ainda são pequenos.

Várias notícias se tornaram questões de tendência ao longo do dia. A seguir, estão os 5 artigos de notícias mais populares na edição do Living Canal Showbiz na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Mal posso esperar para ver os filhos de Vadel e Lolly depois de se casar, Razman: combinação árabe e japonesa

 Vadel Badjidh e Laura Meizani (Lolly) Foto: História do Instagram @vadelbadjideh

Dizem que Vadel Badjideh quer propor imediatamente Laura Meizani, também conhecida como Lolly. Isso foi revelado por seu advogado, Razman Arif nasuidade. Razaman disse que Vadel proporia a Lolly em 28 de maio que coincidiu no aniversário de 18 anos de seu amante.

Vadel Badjideh chama a data de Nikita Mirzani, o pai disse isso

 Razman Nasution e Vadel Badjidh, foto: Isra Berlian

O advogado de Vadel Badjideh, Razman Arif Nasuity, revelou sem rodeios que o cliente proporia a Laura Meizani aka Lolly. O próprio Vadel planeja solicitar polly em 28 de maio, ou melhor, no 18º aniversário de Lolly.

Moon Suttena está no centro das atenções devido à emoção do emocionante vídeo de 1 minuto 14 segundos

As redes sociais ficaram horrorizadas recentemente por um vídeo quente que supostamente pertencia a celebridades, bem como ao Tiktoker Bullan Sutena. Vídeo viral 1 minuto 14 segundos estão sujeitos à conversa de usuários da Internet. A face da ator das peças de vídeo é considerada muito semelhante à lua de Sutena. Quais são os fatos por trás desta notícia?

Não é um convertido, a esposa de Richard Lee supostamente levou a confiança para …

 Richard Lee e sua esposa, Reni Effendi

A decisão do Dr. Richard Lee se tornou um convertido atraiu a atenção do público e levanta questões relacionadas à crença de sua esposa, Reni Effendi. O público se pergunta se Reni seguirá os passos do marido ou permanecerá com sua velha confiança.

A morte da Barbie Hsu causou preocupação, a custódia e a herança dos filhos começaram a estar no centro das atenções

Barbie Hsu morreu no Japão enquanto desfrutava das férias de ano novo. Inicialmente, a Barbie Hsu morreu devido a complicações devido a influenza e pneumonia. No entanto, as últimas notícias disseram que a Barbie Hsu morreu de sepse.

Em relação à sua morte, o advogado de Taiwan, Lu Chiou-Yuan, destacou alguns problemas legais complicados que devem ser abordados, especialmente no que diz respeito à custódia de seus filhos que ainda são menores. Ele ressaltou que, se seu exuladão, Wang Xiaofei, queria levar seus dois filhos, ele tinha o direito de fazê -lo legalmente.

