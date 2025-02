Mais popular: reconhecimento honesto de Firdaus Oiwobo no julgamento da tabela de julgamento, há funcionários contra a eficiência do orçamento do governo

Yakarta, vivo – Os artigos sobre as fileiras dos fatos da família madura que desafiam o carok papu .id

Além disso, a segunda notícia mais popular é que há um artigo que Pabowo disse que existem funcionários que são contra a eficiência do orçamento do governo, cidadãos: quem é? Em seguida, o terceiro artigo mais popular estava cheio de 5 fatos chocantes de que o proprietário do restaurante foi solicitado de dinheiro para bilhões quando estava no comando da certificação Halal.

Para obter notícias mais completas, aqui estão mais 5 artigos populares no canal da Trend Viva na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025:

1. Linhas de fatos do desafio dos casos da comunidade madura da família Carok Papua em Yogyakarta, o suspeito foi preso

 A família madura de Yogyakarta desafia a carok papua

Recentemente, houve uma tensão entre a comunidade de maduras e a Papua que morava em Yogyakarta no meio do centro de atendimento público em redes sociais.

O conflito das duas comunidades foi descoberto após a circulação de uma carta emitida pela família madura de Yogyakarta (KMY) na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025. Leia mais aqui

2. Pabowo disse que havia funcionários que lutaram contra a eficiência do orçamento do governo, cidadãos: quem é?

 Presidente da Indonésia Prabowo Subianto no evento TNI -Polri Rapim em 2025 (Fonte: Cahyyo – Escritório de Imprensa do Secretariado Presidencial)

Recentemente, o presidente Prabowo Subianto revelou que havia aqueles que queriam lutar com ele para impor uma política de economia ou eficiência do orçamento do governo.

Sabe -se que Pabowo chama que eles se sentem imunes à lei e agem como um “pequeno rei” quando o ministério e o orçamento institucional são cortados. Isso foi revelado por ele no 18º Congresso Muslimat Nu em Surabaya, Java Oriental. Leia mais aqui

3. 5 Dados surpreendentes são solicitados dos proprietários de restaurantes até bilhões quando são responsáveis ​​pela certificação halal

 Produtos de construção halal Garantia da Agência da Organização (BPJPH)

Almaz Fried Fried Chickn, Okta Wirawan, revelou um problema sério relacionado à apresentação da certificação Halic para seu restaurante frito Chickn.

Okta Wirawan distribuiu seu curhatic através de seu Instagram pessoal @oktawirawan na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025. Leia mais aqui.

4. Acredita -se que a caverna viral de Tasikmalaya penetra em Meca, gerentes e votos abertos

 Acredita -se que a caverna viral de Tasikmalaya penetra na meca

O universo virtual ficou surpreso com o viral de um vídeo que conta a existência de uma caverna em Tasikmalaya, que se acredita ter um corredor translúcido em Meca, na Arábia Saudita.

A caverna em questão é a Caverna Safarwadi, localizada em Pamijahan, Tasikmalaya, Java Ocidental. No vídeo que circulou, a cauda das pessoas vestidas com muçulmanos entrou na caverna enquanto regredia. Leia mais aqui.

5. Firdaus Oiwobo admitiu que ele estava inconscientemente pisoteado na tabela de teste: não entendo por que …

 7 disputas de Firdaus Oiwobo Lawyer

O incrível incidente ocorreu em um julgamento do caso de difamação entre Hotman Paris Humapea e Razman Arif Nasuity no Tribunal Distrital de North Yakarta na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Em uma audiência tensa, Firdaus Oiwobo, que se tornou seu advogado Razman, subiu e pisou sobre a mesa no meio do caos. Leia mais aqui.