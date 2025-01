Mais populares: 2 treinadores locais, o assistente de Kluivert, Kevin Diks, junta-se aos gigantes da liga alemã

VIVA – Notícias relacionadas à seleção da Indonésia são as preferidas dos leitores do VIVA durante toda segunda-feira, 21 de janeiro de 2024.

Uma delas é a existência de dois treinadores locais que serão auxiliares de Patrick Kluivert na Seleção da Indonésia.

Este passo faz parte dos esforços da PSSI para proporcionar oportunidades e aumentar a capacidade dos treinadores locais através da transferência de conhecimentos de treinadores internacionais.

O processo de seleção dos candidatos a treinador adjunto será realizado pelo novo treinador da seleção sénior da Indonésia, Patrick Kluivert, em conjunto com dois treinadores adjuntos anteriormente nomeados pelo PSSI.

Depois, houve também notícias sobre o jogador da seleção indonésia, Kevin Diks, que se juntou ao gigante da liga alemã Borussia Mönchengladbach. O contrato de Diks com o seu atual clube, o FC Copenhagen, terminará em junho de 2025.

Enquanto isso, do canal esportivo, duas duplas masculinas da Indonésia conseguiram avançar para as oitavas de final do Masters da Indonésia 2025. Quem são eles? Leia mais no resumo:

5. Novo atacante do Persib fala sobre adaptação e números atrasados

Novos recrutas Persibe BAndung Gervane Kastaneer compartilhou sua história de adaptação depois de quase três semanas na Indonésia. Ele admitiu que sua adaptação correu muito bem, apesar dos desafios enfrentados.

Quando foi apresentado pela primeira vez, Gervane Kastaneer imediatamente se juntou à equipe que ia para Papua para enfrentar o PSBS Biak. Em seguida, vá para Cingapura para solicitar um Cartão de Permissão de Permanência Temporária (KITAS).

4. Aterrorizante, técnico australiano espera derrubar a seleção indonésia

Seleção Australiana Eles receberão a seleção indonésia na partida de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 na zona asiática.

A partida acontecerá no Sydney Football Stadium em 20 de março de 2025.

O técnico da Austrália, Tony Popovic, admitiu que a partida contra a seleção indonésia foi um momento crucial e decisivo para a classificação de sua seleção para a Copa do Mundo de 2026.

3. Istora Echoes, Ahsan/Hendra e Fajar/Rian Rampage no Indonesia Masters 2025

Duas duplas masculinas da Indonésia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan e Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, foram ferozes em Professores Indonésios 2025.

Ahsan/Hendra só precisou de mais de meia hora para vencer Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi de Taiwan.

Enquanto isso, Fajar/Rian derrotou Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard da Dinamarca. Demorou 54 minutos para vencer por 13-21, 21-19, 21-11.

Como cabeças-de-chave, Fajar/Rian enfrentará Low Hang Yee/Ng Eng Cheong da Malásia nas oitavas de final. Low/Ng se classificou após derrotar Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan com uma pontuação de 21-14, 19-21, 21-18.

2. Por que Kevin Diks decidiu ingressar no Mönchengladbach

O zagueiro da seleção indonésia, Kevin Diks, teria chegado a um acordo verbal com um dos grandes clubes da Bundesliga. Borussia MonçHegladbach.

O jogador da seleção indonésia deixará o FC Copenhagen para ingressar no Mönchengladbach no próximo mercado de transferências de verão, junho de 2025.

Na verdade, Diks também está interessado em vários clubes europeus, como VfL Wolfsburg e Bologna. No entanto, diz-se que Diks escolheu o Mönchengladbach porque o treinador do Mönchengladbach o convenceu.

1. Dois treinadores locais tornam-se assistentes de Patrick Kluivert na seleção da Indonésia

O PSSI abre oficialmente oportunidades para treinadores indonésios que já possuem licença para ingressar na equipe técnica da seleção nacional sênior masculina da Indonésia como treinadores adjuntos. Patrick Kluivert.

