Mais populares: 8 signos que você é mais inteligente do que pensa, Baba Vanga prevê que 5 signos do zodíaco ficarão ricos em 2025

VIVA – Uma série de artigos do mundo da saúde, diversidade e estilo de vida enfeitam as notícias do canal VIVA estilo de vida.co.id com críticas diversas e interessantes.

Um deles é sobre a teoria de que existem 8 sinais que mostram que você é mais inteligente do que pensa, segundo a psicologia.

Essa resenha também se tornou um dos artigos mais populares do canal. VIVA estilo de vida.co.id Na edição de quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, a matéria conseguiu atrair a atenção dos leitores.

Além disso, existem outros itens que também estão entre os mais populares.

A seguir está um resumo dos 4 artigos mais populares do canal. VIVA estilo de vida.co.id em Arredondamento ao longo de toda a edição de quarta-feira, 1º de janeiro de 2025:

1. Segundo a psicologia, estes 8 sinais mostram que você é mais inteligente do que pensa



Você costuma duvidar de si mesmo pensando ‘sou bom ou inteligente o suficiente?’ Se essas perguntas o cercam com frequência, não se preocupe, existem sinais que podem responder a essas dúvidas.

Aqui estão alguns sinais que mostram que você é mais inteligente do que pensa, do ponto de vista psicológico. Leia mais Clique aqui.

2. Previsão de Baba Vanga: esses 5 signos do zodíaco serão muito ricos em 2025

 Cenayang da Bulgária, Baba Vanga.

Baba Vanga, também conhecido como o Nostradamus dos Bálcãs, era um místico e curandeiro da Bulgária que afirmava ser capaz de ver o futuro. Ele era cego desde a infância e passou a maior parte da vida nas montanhas da Bulgária.

Suas previsões no passado sempre foram corretas, e é por isso que muitas pessoas ainda acreditam nelas até hoje, anos após sua morte. Leia mais Clique aqui.

3. QUIZ: Só um gênio consegue ver o rosto do homem escondido na foto desse cachorro

 Ilusão de ótica de imagem de cachorro.

Ilusões de ótica são imagens incríveis que pregam peças no cérebro, fazendo você visualizar coisas que não existem. Um tipo muito popular de ilusão de ótica é a ilusão de ótica de face oculta.

Essas ilusões possuem padrões que nosso cérebro interpreta como rostos, mesmo que não haja rostos reais na imagem.

É uma atividade interessante e desafiadora resolver esses quebra-cabeças, pois pode ultrapassar os limites da nossa percepção visual e habilidades cognitivas. Leia mais Clique aqui.

4. O encanto da praia Kedonganan de Jimbaran é coberto por um mar de resíduos plásticos

 Gary Bencheghib, CEO da Sungai Watch, enquanto limpava resíduos plásticos na praia de Kedonganan, Jimbaran Foto: VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

O fenômeno das pilhas de resíduos plásticos ao redor da praia de Kedonganan, Jimbaran, Bali, que ocorre quase todos os anos durante a estação das monções ocidentais, transforma a bela praia em um mar de lixo.

As praias de areia branca estão agora cobertas de plástico, madeira e outros tipos de lixo.

O mar de lixo que cobre o charme das praias da região de Jimbaran também tem chamado a atenção de voluntários e ativistas ambientais de diversas organizações. Leia mais Clique aqui.