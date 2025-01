Mais populares: Ahmad Dhani perde bilhões para a seleção da Indonésia, estatísticas de Pratama Arhan no Suwon FC

Jacarta – Os leitores do VIVA Bola procurarão notícias sobre Ahmad Dhani perdendo bilhões porque o show do Dewa 19 All Stars 2.0 foi adiado para quarta-feira, 1º de janeiro de 2025.

Ahmad Dhani está disposto a sofrer pesadas perdas devido ao sacrifício porque a seleção indonésia utilizará o estádio principal Gelora Bung Karno (SUGBK) em um futuro próximo.

Há também notícias de Pratama Arhan, recentemente dispensado pelo Suwon FC. Abaixo estão as estatísticas do clube sul-coreano.

Aqui estão as cinco notícias mais populares em canais de futebol e esportes, resumidas pela VIVA:

5. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia lança seleção feminina de vôlei e pretende ser campeã da Proliga em 2025

 Petrokimia Gresik lança seleção feminina de vôlei

Dando as boas-vindas ao prestigioso campeonato Proliga 2025, Petrokimia Gresik lançou uma equipe feminina de vôlei Gresik Petrokimia Pupuk Indonésia (GPPI). O grande lançamento da equipe e de suas camisas foi liderado pelo Diretor Chefe da Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, acompanhado pelo Diretor de Finanças e Assuntos Gerais da Petrokimia Gresik, Robby Setiabudi Madjid em Gresik, Java Oriental, na segunda-feira, 30 de dezembro. , 2024.

4. A final da Taça AFF de 2024 não é realizada no seu local habitual e o PSSI do Vietname perde IDR 3 mil milhões

 Atacante naturalizado da Seleção do Vietnã, Nguyen Xuan Son

Federação de Futebol do Vietnã (VFF) perdeu uma fonte de rendimento de cerca de 3 mil milhões de IDR. PO motivo é a primeira mão da final da Copa AFF de 2024 contra o time tailandês, na noite de quinta-feira do WIB, 2 de janeiro de 2025.

3. Divulgado oficialmente, aqui estão as estatísticas de Pratama Arhan com o Suwon FC

 Arhan Pratama, seleção da Indonésia x Japão nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

O Suwon FC, clube da liga sul-coreana, dispensou o zagueiro esquerdo Pratama Arhan na temporada de 2025. Além do jogador da seleção indonésia, o Suwon FC também tem um total de. liberar oito jogadores Eles são Han Kyo-Won, Kang Sang-wook, Kang Kyo-hun, Park Woo-jin, Kim Hyun-min, Lee Kyung-min, Lachlan Jackson e Eljon Sota.

2. Ahmad Dhani admite que perdeu bilhões depois que o show do Dewa 19 foi adiado por causa da seleção indonésia

O show do Dewa 19 All Stars 2.0, originalmente agendado para 18 de janeiro de 2025 no Estádio Principal Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jacarta, teve que ser adiado. o concerto também apresentando músicos internacionais como Extreme, Mr Big e Bad English estão agora remarcados para 6 de setembro de 2025.

1. Mais popular: jogador da Bundesliga defende seleção da Indonésia e bate recorde de transferências

 Daniel Klein, jogador do FC Augsburg da Bundesliga

Notícias sobre jogadores de clubes da Bundesliga interessados ​​em defender a seleção da Indonésia para ser caçado pelos leitores do VIVA Bola durante terça-feira, 31 de dezembro de 2024. O jogador é Daniel Klein, que joga no FC Augsburg.