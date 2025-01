Mais populares: Aumento dos preços dos combustíveis, carros caros Helena Lim

Jacarta, VIVA – Existem várias das notícias mais lidas que se tornaram mais populares ontem. Do aumento dos preços dos combustíveis à

Combustível de réveillon aumenta, preço do Pertamax mais caro chega a esse máximo

A Pertamina faz dos postos de gasolina um serviço completo e conveniente para o público

Ao entrar no novo ano de 2025, os preços dos combustíveis vão aumentar, e isso aplica-se aos não subsídios implementados por diversas marcas como Shell, Vivo, BP AKR e Pertamina.

Os BBMs da Pertamina que tiveram um aumento a partir de 1º de janeiro de 2025 incluíram Pertamax, Pertama Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite e Pertamina Dex, enquanto não houve alteração em biosolar e Pertalite.

Os preços dos combustíveis não subsidiados da Pertamina aumentam oficialmente a partir de 1º de janeiro de 2025, Pertamax fica assim

 Abastecimento de combustível Pertamax (doca Pertamina) Foto: VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Para Jacarta e arredores, o Pertamax agora é vendido a IDR 12.500 por litro, acima do preço anterior de IDR 12.100. Houve também aumento no preço do Pertamax Turbo, de IDR 13.550 para IDR 13.700 por litro.

Enquanto isso, o Pertamax Green 95 também aumentou de IDR 13.150 para IDR 13.400 por litro. Não há aumento de preços para combustíveis subsidiados como a Pertalite.

Carro mais caro da corruptora Helena Lim está pronto para ser devolvido pelo Estado

 Helena Lim testemunha no julgamento de Harvey Moeis

O caso de corrupção de Helena Lim atraiu a atenção. Porque a mulher foi condenada apenas a 5 anos de prisão e pagou uma indemnização de 900 milhões de IDR.

Além disso, o juiz pediu à Procuradoria-Geral da República a devolução de uma série de bens confiscados pelo Estado, desde casas e valores como relógios até à coleção de carros de luxo de Helena Lim.