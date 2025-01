Mais populares: Candidatos a jogadores naturalizados da seleção da Indonésia saem, naturalizados do Vietnã marcam gols

Jacarta – Notícias sobre o candidato à naturalização da seleção indonésia, Ole Romeny, de saída do FC Utrecht, serão procuradas pelos leitores do VIVA Bola ao longo de sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

Ole Romeny vendeu o FC Utrecht para o Oxford United. Em troca, este clube holandês irá adquirir o avançado do Borussia Dortmund, Sebastien Haller.

Há também notícias do jogador naturalizado da seleção vietnamita, Nguyen Xuan Son. O jogador brasileiro marcou dois gols na vitória do Vietnã por 2 a 1 sobre a Tailândia no jogo de ida das semifinais da Copa AFF de 2024.

Aqui estão as cinco notícias mais populares em canais de futebol e esportes, resumidas pela VIVA:

5. O tenista indonésio Nathan Barki, eliminado do Campeonato Mundial de Tênis Masculino de 2024



O tenista indonésio Nathan Barki falhou na segunda rodada do evento individual masculinoCampeonato Mundial de Tênis M-25 Masculino Amman Mineral 2024. Isso foi depois de ser derrotado por Hayati Matsuoka na quadra de tênis Nusa Dua, Bali, na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. Nathan Barki perdeu para o campeão M-15 na segunda série última semana.

4. Mais popular: Ole Romeny vendido para o Oxford United, Pratama Arhan continua jogando no exterior

 O presidente geral do PSSI, Erick Thohir e Ole Romeny

Notícias sobre o candidato à naturalização da Seleção Indonésia, Ole Romeny vendido para Oxford United Deixe-se caçar pelos leitores do VIVA Bola durante toda quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

3. Sobre a naturalização na seleção da Indonésia, Mauro Zijlstra: depois da Copa Asiática Sub-20

 Candidato a jogador naturalizado da Seleção da Indonésia, Mauro Zijlstra

YouTuber Yussa Nugraha disse que o processo de naturalização do jogador sub-21 do FC Volendam Mauro Zijlstra deve ser adiado. Yusa admitiu que a informação sobre o adiamento do processo de naturalização foi obtida diretamente de Mauro Zijlstra por meio de mensagem no Instagram.

2. Jogador naturalizado marca gols na vitória da seleção do Vietnã sobre a Tailândia na final da Copa AFF

 O jogador da seleção vietnamita, Nguyen Xuan Son, comemora um gol Foto: Instagram @aseanutdfc.com

A seleção do Vietnã venceu por 2 a 1 a seleção da Tailândia na primeira mão da final da Copa AFF de 2024 no Viet Tri Stadium, Viet Tri, Vietnã, na tarde de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. O Vietnã assumiu a liderança primeiro dois gols de jogadores naturalizados, Nguyen Xuan Son (Rafaelson), enquanto a Tailândia reduziu a diferença graças a Chalermsak Aukkee.

1. Sai o possível jogador naturalizado da seleção indonésia e chega o atacante do Dortmund

 Sébastien Haller, atacante do Borussia Dortmund

O FC Utrecht irá libertar em breve Ole Romeny. O futuro jogador da seleção indonésia foi vendido ao Oxford United e agora está passando por exames médicos. Ole Romeny vendeu o FC Utrecht para o Oxford United com uma etiqueta de 2 milhões de euros ou o equivalente a 33 mil milhões de IDR. Este montante é suficiente para que o clube da Eredivisie seja rentável.